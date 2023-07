Este lunes terminó la fecha 22 de la Liga Profesional de Argentina con el partido entre Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima de La Plata. El empate 2-2 pasó a segundo plano, porque en el entretiempo del partido los jugadores del Lobo acusaron que lanzaron gas pimienta a su camarín.

A nueve años del conflicto que se desató en un Superclásico en La Bombonera, en tierras trasandinas volvieron a sufrir de un caos similar. La situación se vivió en las calles, sin embargo, con un conflicto desatado entre hinchas y policías. Los jugadores de Gimnasia lo pasaron fatal.

El DT Sebastián Romero aseguró en conferencia de prensa que la sensación “hasta el momento no se ha ido, estamos tosiendo. Una pena. Es el momento para descansar, estar tranquilo, y fueron 15 minutos donde tuvimos poca charla, porque uno se tapaba y el otro tosía. Estábamos tratando de estar bien. Esperemos que no pase más esto”.

El lateral Leonardo Morales explicó a TyC Sports que lo que vivieron en el entretiempo “fue una locura. Pensamos que nos habían tirado en el túnel. Muchos salimos al segundo tiempo ahogados. Fue afuera un quilombo que hubo. Nos metimos al vestuario y no podíamos respirar. Nos picaba la nariz. En el vestuario no se podía estar”.

“Sabemos que en una cancha hicieron eso. Lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. No puede ser. Íbamos ganando 2-1, jugando bien, y que pasen estas cosas. Es más, salí caliente a avisarle a los chicos de seguridad y nos dijeron que el tema había sido afuera”, agregó el jugador recordando el Boca vs River de 2014.

El plantel de Gimnasia denunció la situación al árbitro apenas terminó el entretiempo; allí acusaron que el compuesto entró por las ventanas y que los afectó durante todo ese rato. Luego de acordar con Newell’s, todos aseguraron estar en condiciones de disputar el 2T.