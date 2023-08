Piero Maza no tuvo ninguna duda. Tal como no la tuvo cuando debió sacarle la tarjeta roja a Marcelo por una lesión escalofriante que provocó el histórico lateral izquierdo brasileño, aunque revisó el VAR para eso. El árbitro expulsó a Alexis Martín Arias, un ex golero de O’Higgins y Unión La Calera en el fútbol chileno. Todo ese panorama le sirvió muchísimo a Fluminense.

Corrían 76′. Argentinos Juniors le ganaba 1-0 al Flu gracias a un gol del espigado delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien más de alguna vez figuró en la órbita de Colo Colo. Los Bichos Colorados habían podido conservar la ventaja tras el duro golpe que significó la fractura de Luciano Sánchez.

Pero todo eso comenzó a complicarse tras un buen pase del goleador Germán Cano para Diego Barbosa, quien en los 61′ reemplazó a Paulo Henrique Ganso. El “40” del Flu corrió hacia el balón con libertad por el costado izquierdo del ataque. Y Alexis Martín Arias salió de su área para intentar despejar la pelota.

Pero no hizo más que chocar al carrilero de 30 años que llegó desde el Gremio. Barbosa quedó visiblemente resentido. Piero Maza no dudó: le mostró la tarjeta roja directa. “Piero, Piero”, llamó casi con tono de súplica Alexis Martín. Pero el golero de 31 años, que dejó a Argentinos Juniors con 10 jugadores. Y con un problema mucho más grande.

Piero Maza echa a Alexis Martín y Fluminense hace pagar a Argentinos

Gabriel Milito ya había agotado las sustituciones cuando esto ocurrió. Por ende, Argentinos Juniors tuvo que poner a un jugador de campo para custodiar la portería durante poco menos de un cuarto de hora, sin considerar el tiempo agregado.

El escogido para ponerse los guantes fue Leonardo Heredia, un volante ofensivo que pagó cara su poca costumbre en la portería. Aunque no fue del todo responsable del gol que sentenció el 1-1 definitivo entre los Bichos Colorados y el Fluminense en La Paternal.

Samuel Xavier tomó un balón de primera en la entrada del área y la ubicó suficientemente bien para evitar la reacción de Heredia. El ex Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán alcanzó a tocar la bola, pero no con la suficiente fuerza para evitar que entrara.

Así las cosas, todo se resolverá en la revancha de esta llave por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Aquel partido quedó fijado para el 8 de agosto en el mítico estadio Maracaná a contar de las 18 horas.