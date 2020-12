Se complica La Calera: Afirman que Alexis Martín Arias es el jugador acusado de suplantar la identidad en exámenes PCR

En las últimas horas han surgido nuevos antecedentes sobre la supuesta suplantación de identidad en exámenes PCR que complican a Unión La Calera, porque se dio a conocer el nombre del futbolista que estaría involucrado: el arquero estelar del equipo, Alexis Martín Arias.

En ese sentido, La Tercera tuvo acceso a la denuncia presentada por la Seremi de Salud de Valparaíso, por suplantación de identidad en contra del portero, en la Fiscalía de Viña de Mar, en la que se asegura que un dirigente confirmó esta situación.

“El día 20 de noviembre, nuevamente se prestaba a tomar una muestra, cuando la enfermera supervisora de nuestro laboratorio me alerta que en el box de atención se encontraba una persona que decía ser Alexis Martín Arias, pero que sin embargo no correspondía al jugador que ella conocía, pues fue quien le tomó la muestra en el domicilio (28 de septiembre) cuando tuvo el primer resultado positivo. Fui inmediatamente a conversar con el dirigente del club que era quien lo acompañaba cada vez que iba a nuestra sucursal. El dirigente reconoció que efectivamente la persona que estaba en el box no era el señor Alexis Martín Arias y que las veces anteriores tampoco lo era”, se señala en el documento presentado por la Seremi de Salud a las autoridades.

El portero ha sido titular en los últimos encuentros de La Calera. (FOTO: Agencia Uno)

Ante esa situación, la publicación afirma que Andoni Etcheverry, director técnico del laboratorio encargado de realizar estos exámenes, al darse cuenta de la irregularidad, fueron al centro deportivo de La Calera para someter al portero Arias a nuevas pruebas.

“De inmediato se suspendió la atención y se fue a tomar la muestra nasofaríngea al verdadero jugador al campo de entrenamiento en Mantagua, lo cual resultó indeterminado”, señaló Etcheverry.

Los exámenes PCR a los que fue sometido el portero Alexis Martín Arias. (FOTO: La Tercera)

Pero eso no es todo, porque en la misma denuncia se dejó constancia de que una toma de PCR, el pasado 2 de diciembre, en la previa del partido frente a Junior por la Copa Sudamericana, las funcionarias que realizaron el procedimiento en Mantangua se percataron de una serie de faltas producidas en el testeo a los 45 miembros del plantel.

“Se constata que en la nómina de testeo hay dos jugadores, Esteban Valencia y Matías Laba (lesionados, sin PCR) y un jugador en cuarentena, Cristián Yair González”, informaron.

Por el momento, todo está siendo investigado por las autoridades correspondientes. No obstante, de comprobarse estas situaciones el equipo cementero arriesga multas hasta los 50 millones de pesos.