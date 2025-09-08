Al igual que la Selección Chilena, en Perú lamentan volver a quedarse afuera de una Copa del Mundo, y tal como ocurriera en nuestro país, actualmente se encuentran con un entrenador interino, luego de dos cambios que realizaron durante Eliminatorias.

En el caso de los incaicos, arrancaron el proceso rumbo al Mundial 2026 con el ex defensor Juan Reynoso, quien luego de seis juegos dejó su cargo para el uruguayo Jorge Fossati, el que apenas se mantuvo por igual número de cotejos, para que su puesto lo tomara el otrora arquero Óscar Ibáñez.

Si bien logró mantener a Perú con vida para pelear el repechaje, tras la derrota ante Uruguay quedaron afuera de todo, y con el propósito de encontrar a un nuevo técnico, la federación de ese país emuló lo que hace Pablo Milad en la ANFP.

Perú le “copia” a Chile con decisión por entrenador

Mientras en La Roja, se dejará a Nicolás Córdova hasta la última fecha FIFA en noviembre, donde jugará un triangular ante Rusia y los incaicos, precisamente sus vecinos tomaron una decisión similar con Ibáñez hasta el término del presente año.

Según dio a conocer el propio estratega, aceptó el pedido de Agustín Lozano, presidente de la Federación de Fútbol del Perú (FPF) para que se mantenga en el cargo. En esa línea, aseguró que además cuenta con el apoyo irrestricto del plantel.

“El respaldo de los jugadores se ve en la cancha, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia“, indicó Ibáñez, quien añadió que para sus próximas convocatorias “tienen que estar los mejores, no importa la edad”.

¿Cuándo es su próximo juego?

La selección de Perú cerrará su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre, cuando reciban a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima a las 20:30 horas.