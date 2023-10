La mañana del viernes fue bien convulsionada para el fútbol argentino, luego que desde España confirmaran que Alejandro Gómez sería suspendido por dos años por doping. El Papu dio positivo por consumo de terbutalina, que acusó fue en un jarabe para la tos. La prueba fue tomada justo antes de Qatar 2022.

Este domingo, el campeón del mundo emitió su primer comunicado al respecto. Allí el actual jugador del AC Monza confirmó que el positivo por dopaje no fue intencional. Además, ratificó que fue por el consumo de un jarabe para la tos de su hijo y no fue voluntario.

El relato del Papu

“En primer lugar, confirmo que en el día de ayer sábado me fue notificada la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años”, inicia.

Además, Gómez descartó que tuviese la intención de mejorar su rendimiento. “Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenado y rechazando categóricamente toda forma de dopaje”, agregó.

“Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida. La presunta infracción tiene su origen en la presencia de terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada, una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos”, añadió el Papu.

“Conviene, no obstante, precisar que el uso terapéutico de la terbutalina está permitido para los deportistas profesionales. En ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”, destacó el futbolista.

De todos modos, actualmente Gómez está asesorado legalmente para reducir su sanción. “He puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa”, cerró.

¿Qué partidos alcanzó a jugar Papu Gómez antes de conocer su sanción?

Considerando que la prueba de dopaje fue en un entrenamiento con Sevilla, previo al Mundial de Qatar 2022, se considera que Gómez solamente jugó en la Copa del Mundo. Allí sumó 109 minutos, ante Australia y Arabia Saudita. Fue suplente en todos los encuentros excepto ante Croacia, donde fue baja por un esguince.

¿Papu Gómez pierde su título de campeón del mundo?

Sí. Según el Código Mundial Antidopaje, se deben anular todos los títulos que haya ganado un jugador luego de una muestra positiva. En este caso, la prueba fue tomada previa a Qatar 2022. Por otro lado, el resto de la selección de Argentina no corre riesgo alguno de perder su título.

