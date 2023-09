Pablo Solari debuta en Argentina Sub 23 con espectador de lujo: Messi lo fue a ver

Pablo Solari contó con un importante espectador en su debut con la selección argentina Sub 23. Este sábado, el delantero de River Plate fue titular en un amistoso de la joven Albiceleste ante Bolivia y Lionel Messi llegó a ver el partido que se jugó en el predio de Ezeiza.

El campeón del mundo tenía la jornada libre luego del triunfo de Argentina sobre Ecuador, pero igualmente llegó al complejo donde entrenan las selecciones argentinas. Junto a Ángel Di María, Leandro Paredes y el Cuti Romero, la Pulga se sentó a mirar al joven combinado.

El ex Colo Colo, en tanto, fue parte del tridente ofensivo que Javier Mascherano, DT de la Sub 23, presentó ante Bolivia. Aunque no anotó, Solari espera que lo mostrado ante Mascherano en una semana de entrenamientos pueda significarle otro llamado a futuro.

Argentina Sub 23, que no participará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, tiene por delante el desafío del torneo Preolímpico. La competencia que se jugará a principios del próximo año entregará dos cupos sudamericanos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Cuántos goles ha hecho Pablo Solari en River Plate?

Pablo Solari ha anotado 18 goles en 54 partidos con la camiseta de River Plate: 10 en la Liga Profesional, tres en Copa Libertadores, tres en la Copa Argentina y dos en Copa de la Liga. En dos temporadas ya superó los goles que anotó en Colo Colo (16 en 71 partidos).

¿Cuándo juega Argentina?

Argentina debutó con un triunfo ante Ecuador en las Eliminatorias al Mundial 2026 y ahora se enfoca en Bolivia. Juegan el martes 12 de septiembre en La Paz.