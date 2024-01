Neymar le da el pésame a quienes no vivieron su crucero: "Fue realmente impresionante"

Entre el 26 y el 29 de diciembre, en las costas de Brasil, circuló el crucero llamado “Ney em alta Mar”. Precisamente el futbolista Neymar Jr fue el anfitrión del barco que recibió a más de tres mil personas por tres días y tres noches. Y dejó la grande en redes sociales.

Decenas de videos han circulado durante los últimos días en redes sociales sobre cómo fueron los días en el crucero. Neymar Jr fue la gran figura, como era de esperarse, y se lució en distintos shows musicales, compartiendo con sus huéspedes y pasándolo chancho en las playas brasileñas.

Este lunes, el delantero del Al Hilal publicó un ácido mensaje en su cuenta de Instagram donde agradeció lo que fue el barco. Aprovechó de brindarle sus más sentidas condolencias a quienes no vivieron la experiencia Ney em alta Mar, porque en sus palabras: estuvo impresionante.

“¡Quién hubiera pensado que tendría mi nombre en un crucero! Nunca me imaginé esto y poder disfrutarlo, sentir el cariño de la gente y ver a mi familia divertirse, ¡realmente fue diferente!”, comenzó su texto Neymar Jr.

El máximo goleador en la historia de la selección de Brasil se mostró triste por no cruzarse con todos los visitantes del crucero; sin embargo, les agradeció a todos. “Desafortunadamente no pude atender a todos en el barco pero hice todo lo que pude. Agradezco a todos los fans que vinieron y me mostraron su cariño”, dijo.

“Agradezco a todos los artistas que participaron y dieron lo mejor de sí en el escenario. Cualquiera que haya ido conoce el ambiente, ¡fue realmente IMPRESIONANTE! Para los que no fueron, mi más sentido pésame”, sentenció el futbolista.

¿Cuándo vuelve a jugar Neymar?

Luego de romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda, Neymar Jr fue operado y estará fuera de las canchas entre nueve y diez meses. Así, si todo sale bien podrá volver recién en julio o agosto de 2024. Por esa razón, ya se confirmó que no jugará la Copa América con Brasil.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.