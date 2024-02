Claudio Bravo rompió su silencio para hablar de todo lo que ha pasado con su carrera en el último año. El arquero conversó en exclusiva con el enviado especial de RedGol en Europa, Eugenio Salinas, sobre lo que ha sido la temporada junto al Real Betis.

El arquero fue cortado de la selección chilena por Eduardo Berizzo y desde entonces se enfocó en su club. No obstante, una lesión en noviembre lo ha mantenido alejado de las canchas hasta ahora, aunque ya por fin entrenando con sus compañeros.

Claudio Bravo revivió lo que fue el grave problema físico que lo dejó tres meses sin poder trabajar con normalidad, reconociendo que fue complicado. “Fue dura, me tocó estar bastante tiempo alejado de la actividad normal como la competencia y entrenamientos diarios. Me ha costado un poco retomar, porque quiera o no, me tocó en un periodo de plena competencia, a mitad de año”, dijo.

El bicampeón de América recalcó que ya está en óptimas condiciones para volver a los tres palos del Real Betis. “Dejé atrás ese paso de la lesión y llevo una semana al completo con mis compañeros entrenando, metido en las convocatorias y participando casi al 100 por ciento de las actividades diarias”.

Eso sí, Claudio Bravo dejó en claro que la lesión le cortó uno de sus mejores momentos en los verdiblancos. “Me pilló en un minuto de plenitud y donde mis sensaciones eran buenas en todo sentido. Me tocó estar jugando muchas competencias, pero el tema de las lesiones es así y son parte de la actividad”.

“Toca la otra parte de la recuperación, donde los focos desaparecen y tengo que entrenar en soledad en muchas ocasiones tanto en la mañana como en la tarde. Son etapas de crecimiento y más cuando la persona logra crecer, hay un aprendizaje grande en este tema amargo”, complementó.

Claudio Bravo y la temporada llena de lesiones en el Betis

Claudio Bravo no ha sido el único jugador del Real Betis afectado por lesiones. En la actual campaña, Manuel Pellegrini ha sufrido con una larga lista de bajas con las que, pese a todo, se ha hecho notar en Europa.

“Ha sido una temporada extraña. De tantos años que llevo en el fútbol en ninguna temporada me ha tocado tener tantas bajas en un equipo. Creo que sólo hemos logrado completar un día de práctica con todos al 100 por ciento, cosa que no suele pasar casi nunca”, lamentó el portero.

El histórico capitán de la Roja no se quedó ahí y señaló que “hemos tenido lesión tras lesión, se recupera uno y se lesiona otro. Ayer teníamos un montón de bajas, jugadores no inscritos para la competencia porque vienen saliendo de lesiones y ha sido difícil no tener un plantel completo para generar esa competencia”.

“Seguimos peleando, en La Liga seguimos expectantes con las chances de entrar a Europa nuevamente. Ayer tuvimos un traspié pero es un resultado que podemos dar vuelta”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo en el Betis esta temporada?

Hasta antes de su lesión en noviembre del año pasado, Claudio Bravo logró disputar nueve partidos en total con el Real Betis en la temporada 2023/24. En ellos dejó en dos ocasiones su arco en cero y recibió siete goles, llegando a los 810 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega el Betis?

Claudio Bravo buscará su regreso a las canchas con el Real Betis este fin de semana. El domingo 18 de febrero desde las 17:00 horas los verdiblancos chocan con el Deportivo Alavés en La Liga.

