La llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena no sólo promete devolver la sonrisa a nuestro país, sino que también traerá cambios importantes. Uno de ellos será el retorno de Claudio Bravo, quien fue borrado por Eduardo Berizzo tras una polémica por no viajar a los amistosos de junio pasado.

El arquero se recuperó de su lesión en el Real Betis y está luchando por sumar minutos para convencer al Tigre. Aunque eso parece importarle poco al DT, quien lo tiene considerado en el plantel para el camino rumbo a la Copa América 2024 y el Mundial de 2026.

En conversación exclusiva con el enviado especial de RedGol en Europa, Eugenio Salinas, Claudio Bravo sacó la voz. El arquero se sinceró sobre el momento que vive la selección chilena y dejó en claro que “con la llegada de Ricardo, llena de oxígeno todo lo que viene hacia adelante”.

“No hay que mirar para atrás, ello ya quedó ahí. El llamado es para todo el mundo, que todos aporten, porque es beneficioso para nuestro fútbol que Chile vuelva a la Copa del Mundo. Tenemos todos claro lo que significa tener a la selección en un campeonato mundial para el periodismo, los hinchas, los dirigentes y los jugadores. La cadena tiene que unirse, eso necesitamos. Más que analizar por qué no funcionó la selección con el proceso anterior o los malos resultados”, señaló el histórico capitán.

Claudio Bravo enfatizó que “es momento de olvidar todo eso, que todos sumen lo que más se pueda porque necesitamos que Chile esté en una Copa del Mundo. Es vital para el crecimiento del fútbol chileno, el fútbol joven. Necesitamos más que nunca a los hinchas, el periodismo, los dirigentes, los jugadores comprometidos”.

“Jugando 1, 90 minutos o no jugando, las ayudas externas estarán en este periodo. Es fundamental que Chile vuelva a estar en un Mundial, que vuelva a ganar y a ser top ten en un ranking FIFA. Hoy estamos lejos de lo que fuimos en algún momento. Necesitamos no sólo del fútbol, sino que de todos”, complementó.

Claudio Bravo y la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena

Claudio Bravo también tuvo palabras para Ricardo Gareca, quien lo quiere de vuelta en la selección chilena. “Ni hablar de lo que uno sabe como técnico y como persona. Su llegada llena de oxígeno a nuestra selección a raíz de todo lo que estaba pasando anteriormente en cuanto a resultados. Creo que se necesitaba un cambio”.

“Con su llegada da la sensación que, a nivel mental, es importante porque la sumatoria de estas cosas vendrán muy bien”, dijo. “Pero también necesitamos de todas las demás partes, no sólo de lo que traiga o su estampa. Si no ponemos de nuestra parte, no estamos a buen nivel en los clubes, si la competencia no sube el nivel, el periodismo si nos hecha una mano y logra entender que es un periodo donde todos necesitamos que el fútbol chileno siga en crecimiento, hablo de parte dirigencial y de la ANFP, que el funcionamiento sea correcto y potenciemos a los jóvenes o el torneo”, agregó.

Fue ahí que Claudio Bravo sorprendió al disparar contra el ente rector del fútbol chileno por los altos precios de las entradas para ver a la Roja. “Difícilmente vamos a clasificar con un estadio a media asta, necesitamos un lleno siempre. Tengo claro el costo de las entradas, creo que son las más caras del planeta y eso tiene que cambiar. Necesitamos a todo el mundo, no sólo un buen entrenador. El cuerpo técnico, el utilero, el hincha, de todo el mundo”.

Claudio Bravo y un palo a Eduardo Berizzo por su regreso a la Roja

Claudio Bravo también aprovechó para hablar de su regreso a la selección chilena, de la que fue borrado en la etapa de Eduardo Berizzo. “En un periodo de edad donde la maduración se acentúa más, quizás 10 años atrás respondería otra cosa, pero con tranquilidad. Primero con sentirme bien, volver a la normalidad de la competencia, porque cuando esté y más a este nivel el aporte es mayor en una selección”.

En bicampeón de América recalcó que “me lo tomo con tranquilidad, me tocó un periodo donde intenté apretar al máximo para ayudar y no pasó. Di vuelta la página con la sensación de que no habría un llamado”.

No obstante, aprovechó de dejarle un palo a Eduardo Berizzo. “No me dolió, me extrañó más que doler. Fuera de eso, sé que el jugar acá, el rendimiento te lleva a la selección y más cuando quieres aportar. Si no me toca estar y va otro, desde la distancia ayudaré lo que más pueda, que esto funcione porque tiempo no hay ni margen de error, tampoco para buscar culpables o excusas. Es momento de ayudar, de aportar para que esto crezca a los niveles a los que estábamos acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado a viajar y perder; a ir y quedar eliminado o este tipo de cosas, sino que a lo contrario. Con constancia se sacan resultados positivos”.

En su inminente regreso a la Roja, Claudio Bravo podrá disputar los amistosos ante Albania y Francia, dos rivales de nivel. “Ya el jugar en Europa es otra cosa. Yo hoy no sé nada (sobre su retorno), sólo sé que tengo que apretar más que nunca, volver a competir lo antes posible porque es lo que más me apetece hacer y me da la pasión que no se pierde nunca”.

“Ya jugando en Europa es otra cosa. Jugar con Francia ni hablar, vinimos a jugar con ellos hace mucho tiempo atrás, hicimos un buen partido y espero que se repita para que Chile pueda hacer un encuentro fantástico contra una selección de primerísimo nivel”, sentenció.

¿Cuándo juega la selección chilena?

El regreso de Claudio Bravo a la selección chilena se dará en los amistosos de la fecha FIFA de marzo. El día 22 de dicho mes la Roja enfrentará a Albania, para luego el 26 medirse con la Francia de Kylian Mbappé.

