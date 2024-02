Este jueves a las 17 horas, Real Betis jugará el partido de ida por la clasificación a octavos de final de la Conference League, recibirán de local a Dinamo de Zagreb y en conferencia de prensa del equipo estuvo presente Manuel Pellegrini y entregó declaraciones sobre Claudio Bravo.

El regreso del meta a la selección chilena con Ricardo Gareca como DT es un gran tema, por lo que se refirió a este asunto.

“¿Vuelta a la selección chilena? Me alegro mucho, por su trayectoria siempre será importante en cualquier equipo. Le puede aportar mucho”, enfatizó Pellegrini sobre Claudio Bravo.

También dijo que “para nosotros Bravo es muy importante. Viene saliendo de una lesión larga, tenemos ahora a Rui jugando y también respondió Vieites. Bravo debe estar tranquilo para jugar cuando esté al cien por cien”.

Pellegrini y la ilusión en Europa

Pellegrini habló lo que será el choque contra Dinamo Zagreb. “La ilusión se mantiene intacta. Jugar en Europa es importante, nos hubiese gustado seguir en la Europa League, fue doloroso, pero la Conference es un tercer torneo que ha demostrado que, a medida que se acerca la final, es igual de importante que el resto. Nuestra intención es llegar lo más lejos posible”, dijo el Pelle.

Sobre el rival de Betis, Pellegrini dijo que “no creo que haya favorito, no creo que el Dinamo descuide la Conference. Son dos caminos distintos y los dos conducen a Europa la próxima temporada. Nos equivocaríamos si pensamos eso”.

Pellegrini se refiere al plantel y a la eliminatoria

Cuando fue consultado por la lista de lesionados del Betis, el Ingeniero aseguró que “siempre he dicho lo mismo, lo importante son los que están, no podemos quejarnos, para eso hay un plantel, al que le toque jugar, tiene que demostrar por qué está en el Betis, la ilusión y la exigencia de grupo no varía nunca, independiente de los traspiés que podamos tener”.

“Es una eliminatoria equilibrada, no vamos a tener a un rival fácil al frente, tenemos la ilusión de sacar un buen resultado en casa para ir a definir con ellos allá, por eso tenemos que ir paso a paso, primero intentar pasar esta ronda que vamos a enfrentar a un rival grande en su liga”, agregó.

Rui silva y la pelea por el arco

En tanto el meta Rui Silva manifestó lo que es su pelea por la titularidad con Bravo. “Son dos años y medio aprendiendo mucho de Claudio Bravo, es un líder y trato de aprender de los mejores. Para mí creo que es importante ese crecimiento. Con Fran también, tiene una gran mentalidad y confía mucho en sus capacidades, tiene un futuro brillante por delante”, aseguró.

