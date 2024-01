Marcelino Núñez se ha convertido, desde su llegada al Norwich City en 2022, en una de sus grandes figuras. El mediocampista se logró posicionar en el elenco inglés, que continúa peleando por el ascenso a la Premier League, y también se hizo de un puesto en la Selección Chilena.

Sin embargo, una de las cosas que ha causado sorpresa de su pasar por los Canarios es su apodo: Nacho. Ya no más Marce como era apodado en Universidad Católica y en La Roja, sino que ahora es su segundo nombre el que provocó su alias. Pero, ¿por qué le dicen así?

Marcelino habló con las redes sociales del Norwich City y explicó por qué hoy lo llaman Nacho en el cuadro inglés. Fue la suma de una anécdota familiar y la mala pronunciación del español que tienen sus compañeros de equipo la que provocó que decidiera el uso del apodo que le dice su familia en Santiago.

“Lo que pasa es que había otro compañero a quien le decían Max (Aarons) y Marce, para no hacerlo muy largo para ellos, aunque yo les decía que me dijeran Marce o cosas así, no podían pronunciarlo. Me decían Maxi”, comenzó Marcelino.

Pero la situación fue a peor. “Dentro de la cancha mi traductor y el técnico me decían “Maxi, Maxi”, y no sabía si le estaban hablando a él o a mí. Así que les dije que, como en mi casa mi familia me dice Nacho desde chico, ‘ya, díganme Nacho, es más fácil’. O ‘Chileno’”, sentenció Nacho Núñez.

En la última temporada con el Norwich City, Marcelino Núñez suma 19 partidos con 1194 minutos. Se dividen entre Championship (17) y EFL Cup (2). Se ha perdido nueve partidos, prácticamente todos por lesión. Suma una asistencia, cuatro amarillas y ningún gol.

Actualmente el elenco canario marcha en el puesto 13º de la Championship con 35 puntos. Los líderes, Leicester City, les sacan 30 unidades de diferencia (1º, 65 ptos). Este fin de semana, por la fecha 27 de la división de plata inglesa, enfrentarán a Hull City en calidad de visitantes a las 17:00 horas.

