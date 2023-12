Manuel Pellegrini niega sed de revancha con el Real Madrid: "No es especial"

El Betis de Manuel Pellegrini jugará este fin de semana un duelo de campanillas en la Liga de España. Recibirán al Real Madrid este sábado, buscando seguir escalando posiciones luego de un inicio de año irregular, con partidos muy bajos y buenos en poco tiempo.

Por lo mismo, quiere empezar a consolidar la temporada sumando de a tres ante un Madrid que marcha primero en la tabla, aunque separado del Girona solo por diferencia de goles. Para hacerlo, deberá jugar un nivel superior del que, por ejemplo, mostró en Copa del Rey, donde sufrió demasiado para vencer a su rival.

Manuel Pellegrini y su duelo con el Real Madrid

Pero, además, se trata de un partido con morbo para Pellegrini considerando que dirigió a los merengues en 2009 y fue despedido al finalizar la temporada producto de no poder levantar ninguna copa, quedando por detrás del Barcelona de Guardiola en Liga, fuera ante Alcorcón de Copa del Rey y eliminado de Champions.

Sin embargo, Pellegrini, fiel a su estilo mesurado para hablar, le restó importancia al partido y no lo vio como una revancha personal para él ni tampoco para Isco, quien jugó en los madridistas. “Es una motivación como enfrentamos a todos los rivales, por supuesto con mayores obligaciones”, señaló.

“Siempre con la mentalidad de que, siendo un partido distinto, no es especial, ni para mí ni para Isco. No nos da un grado más ni de exigencia ni de motivación. Estamos involucrados en el trabajo con el Betis, no tenemos ningún problema con el Real Madrid y lo queremos ganar”, señaló.

“Han sido siempre partidos parejos estos años. Hemos perdido por un gol, empatado, ha habido polémicas… Es un partido muy importante, lo vamos a enfrentar el partido como siempre y ojalá tengamos la capacidad de ganar. Siempre han sido partidos estrechos y ojalá mañana se dé“, agregó.

Vale recordar que Pellegrini sufrió una serie de bajas para el partido por Copa del Rty ante el Villanoense. Fueron 10 los futbolistas que no estuvieron presentes y eso se notó en el andar del equipo, que se mantuvo siempre muy inconexo en sus ideas.

Pese a eso avanzaron, ganando ajustadamente 2-1 en los descuentos, por lo que ahora esperan rival para los 32 avos de final. Los béticos apuestan por un rival abordable, pero el torneo no tiene cabezas de serie y podría ser cualquier equipo del primer orden español.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis esta temporada?

En lo que va de temporada, Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 22 partidos oficiales al mando del Real Betis. En ellos acumula 11 triunfos, siete empates y cuatro derrotas.

¿Cuándo juega el Betis?

Real Betis ahora pone la mira en un tremendo desafío que tiene por delante en La Liga. Este sábado 9 de diciembre desde las 12:15 horas el equipo de Manuel Pellegrini enfrenta al Real Madrid.

