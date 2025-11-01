Es tendencia:
La Liga

Manuel Pellegrini le mete presión a sus jugadores antes de vital partido de Real Betis: “Hay que…”

El Ingeniero sabe que su equipo no puede perder más puntos en La Liga de España y presiona antes del duelo con Real Mallorca.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini presiona a sus jugadores en Betis.
Manuel Pellegrini presiona a sus jugadores en Betis.

Real Betis viene de dos partidos sin ganar en La Liga de España, es por ello que el equipo de Manuel Pellegrini no puede perder más puntos.

El cuadro del Ingeniero se mide este domingo ante Real Mallorca en La Cartuja, partido que para el entrenador chileno debe ser una victoria sí o sí para los sevillanos.

Hay que ganar en casa urgentemente mañana (domingo) para continuar en puestos europeos y después ya pensaremos en el partido continental contra el Lyon. Lo más importante ahora es ganar para mantenernos en Europa, si ya después jugamos bien y mantenemos la puerta a cero, pues mejor, pero lo primordial es sumar los tres puntos, porque no pudimos hacerlo contra el Atlético de Madrid”, dijo el DT nacional en rueda de prensa.

Pellegrini le mete presión a sus jugadores en Betis

Además, Manuel Pellegrini le metió presión a su plantel, porque dijo que si no triunfan deberá meter mano.

De no ganar, sería un importante traspié para el que habría que buscar soluciones“, puntualizó el estratega.

Betis viene de perder ante Atlético Madrid. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Todos los equipos compiten al máximo y no hay partido fácil. El Mallorca estaba mal hace varias semanas, pero ahora se encuentra en un buen momento, como ha pasado con otros equipos. El fútbol es así, cambiante, por eso es tan popular”, añadió.

Real Betis se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones en España y debe sumar para no perder terreno.

