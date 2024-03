Real Betis cayó 3-2 contra el Villarreal en La Liga, lo que provocó que los dirigidos por Manuel Pellegrini cayeran al séptimo lugar de la tabla, quedando así de momento fuera de competencias internacionales.

“Los fallos defensivos nos condenan”, aseguró Pellegrini, que considera que el duelo ante el Submarino “dos goles son fallos defensivos nuestros, el primero un desajuste defensivo y el segundo con el gol en propia de Sokratis”.

Sobre la doble expulsión de Alberto Moreno y el Chimy Ávila no quiso extenderse mucho y fue breve al señakar “no puedo hablar del tema, ya que no la he visto, estaba en la otra punta del campo.”

“Chimy me dice que el árbitro le acusó de insultarlo, pero él lo niega”, añade el Ingeniero, quien recalca que “no es una excusa, pues ellos también se quedan con diez. erdimos el partido por la debilidad defensiva y no por la expulsión”, agregó.

“En la segunda parte su segundo gol afecta en lo anímico, pero nosotros seguimos buscando el tercer gol. Tuvimos una gran ocasión de Fekir que para bien Jörgensen, y de ahí ellos montan la contra del 2-3. Tuvimos más llegadas, como otra de Ayoze, que no pudieron ser gol, pero tuvimos oportunidades para ganar el partido. Hubiéramos ganado sin los fallos anormales en defensa”, analizó el técnico de Betis.

Los cambios que hizo Manuel Pellegrini no funcionaron

Cuando fue consultado por los cambios, Pellegrini explicó que “cuando hay cambios y no se gana, los cambios siempre son malos. Pero los que realizamos tuvieron su explicación. Los laterales estaban lesionados, por lo que tuvieron que salir del campo.

“Fornals salió para intentar hacer daño por banda, que era por donde mejor estábamos entrando, y Johnny y Marc Roca porque Guido y William Carvalho estaban cansados”, agregó.

Chimy Ávila, el más expulsado esta temporada en La Liga

El delantero argentino ha sido expulsado tres veces: dos con Osasuna y otra con Betis, antes había visto otras cuatro rojas en doce años de carrera.

Chimy Ávila lidera en solitario el ranking de expulsiones en La Liga 2023-24 tras la sufrida este domingo con el Real Betis ante el Villarreal en el Benito Villamarín.

El ranking de expulsados lo lidera Ezequiel Ávila, con tres rojas, por delante de Iván Villar (Celta), Domingos Duarte (Getafe), Nacho Fernández (Real Madrid), Oihen Sancet (Athletic) y Alberto Moreno (Villarreal), que han sufrido dos expulsiones cada uno.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.