Manchester City vs Fluminense: Horario, cómo y dónde ver la final del Mundial de Clubes

Uno de los duelos más esperados de la temporada ya está aquí. La final del Mundial de Clubes enfrenta a los dos equipos más poderosos del planeta, donde solo uno se quedará con la gloria global: Manchester City ante Fluminense, en un encuentro que promete mucho.

La eterna rivalidad entre el fútbol europeo y sudamericano tendrá una nueva batalla en Arabia Saudita, donde los Citizens y el Flu resolverán al mejor club del 2023. En los últimos años, el torneo lo han dominado con mucha comodidad los cuadros del Viejo Continente, pero los cariocas son cosa seria y pueden dar la sorpresa en Yeda. Además, los ingleses tendrán sensibles bajas que emparejan lo que podría suceder en la cancha.

¿Cuándo juegan Manchester City vs Fluminense?

El partido será este viernes 22 de diciembre a las 15:00 horas de Chile, en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming la final del Mundial de Clubes?

La final entre Manchester City y Fluminense será transmitida a través de las pantallas de Zapping, en el canal 86 de la plataforma de streaming. Además, podrá ser vista de manera gratuita en FIFA+. El encuentro no irá por televisión.

¿Fluminense da la sorpresa?

Fluminense vivió el mejor año de su historia, al conseguir por primera vez la anhelada Copa Libertadores. De la mano de un plantel plagado de estrellas, como Fabio, Felipe Melo, Marcelo, Keno, Paulo Ganso o Germán Cano, los cariocas subieron a lo más alto de América, tras haber fallado en sus intentos anteriores. Ahora se les abrió el apetito y sueñan con llevar a la copa del Mundial de Clubes a conocer al Cristo Redentor.

En el Brasileirao no hicieron una buena campaña y terminaron en el 7° lugar, a 14 puntos del campeón Palmeiras. Está claro que el foco estaba en la Libertadores, por lo cual no es un parámetro con mucha validez a la hora de evaluar su poderío. En la semifinal del Mundial de Clubes, derrotaron a Al-Ahly de Egipto por 2-0. Ante el City no tienen nada que perder y mucho por ganar.

Manchester City quiere mantener la hegemonía europea

Los dirigidos por Pep Guardiola son considerados el mejor equipo del mundo, por juego y los logros que han obtenido dentro de este exitoso 2023, claro que para ser dueños de ese rótulo, ahora deben demostrarlo dentro del campo de fútbol ante Fluminense. La Champions League conquistada este año esperan que sea el inicio de la gloria internacional que tanto dinero les ha costado conseguir.

En la presente Premier League, el Manchester City está en el 4° lugar a 5 puntos del líder Arsenal. En las últimas semanas han mostrado cierta irregularidad, lo cual le abre la esperanza a Fluminense. Para la definición del Mundial de Clubes, los Citizens no podrán contar con Kevin de Bruyne y Erling Haaland, quienes tampoco estuvieron en la semifinal por lesión. Vienen de derrotar por 3-0 a Urawa Red Diamonds de Japón.