El fútbol cada vez tiene más cara de negocio y menos de deporte. Y sin escrúpulo lo señaló así Mauricio Macri, candidato a la presidencia de Boca Juniors, quien manifestó un hecho que le tocó vivir hace algún tiempo con Juan Román Riquelme, actual dirigente del club.

Cuando Boca buscaba auspiciador para la camiseta, Qatar Airways se interesó en auspiciar a los argentinos. Claro que no era a cualquier precio, según detalló el ex presidente trasandino.

En diálogo con TNT Sports Argentina, Macri manifestó lo que pasó. “Tamim Bin Al Thani es el líder de Qatar, un amigo personal, fanático de la Argentina y Boca. Lo llamé a él, le dije que Boca se quedó sin sponsor y, como es fanático, aceptó auspiciar con la aerolínea pagando el doble de lo que el club cobraba”, comenzó el relato.

El favor que pidió a Boca y no se cumplió

Luego de que auspiciara a Boca, llegó el momento de pedir que le devolvieran la mano. “Dos años después, me llamó y me dijo ‘tengo a este delantero (Ali Almoez)’. Vi el video y, por supuesto, hasta yo resisto un video de 10 minutos editado”, contó Macri.

“Le dije a Román que no tenía idea si jugaba bien o no, pero por una cuestión de educación él pide que le dé una oportunidad en Boca, que él se hace cargo del salario y le cuesta cero a Boca. Tráelo al plantel, dale minutos en el entrenamiento y fíjate si le da para jugar algún partido de Copa Argentina”, siguió con el relato.

La idea era que se mantuviera el lazo comercial con los asiáticos. “Eso alcanzaba para quedar bien por el tema del sponsor y, por ahí, lo vas a necesitar cuando se tenga que renovar”.

Según Macri, la respuesta de Riquelme fue positiva en ese momento. “‘Bueno, presi. Me ocupo’, me dijo. Nunca llamaste a nadie de Qatar, Román. Terminó el contrato y no se renovó. Nadie pedía que venga de titular”.

Marketing por sobre la pelota

A comienzo de siglo, cuando Mauricio Macri presidía a Boca Juniors, comentó que trajo al japonés Naohiro Takahara luego de que el elenco xeneize irrumpiera en el mercado nipón tras jugar la Copa Intercontinental.

“Cuando yo traje a Takahara, tratando de meter a Boca en Japón, le dije lo mismo a Bianchi. Y Takahara terminó jugando, siendo casi ídolo de Boca. Todo el mundo quería que haga un gol”, agregó Bianchi.

¿Cuál es la carrera de Ali Almoez?

El jugador de Qatar ha jugado en el Lask Linz de Austria (2015-2016), Cultural Leonesa de España (2016) y desde el 2017 juega en el Al-Duhail de su país. Por la selección lleva 42 goles en 91 partidos jugados.