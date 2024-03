Una cosa es que te griten insultos desde la galería, otra muy distinta es que vayan directamente a agredirte. Eso es lo que le pasó a Ciro Immobile, jugador de la Lazio, quien al ir a dejar a su hijo al colegio, fue interceptado por hinchas del club.

Los problemas para el delantero del cuadro de Roma comienzan en la cancha. La Lazio está teniendo una temporada para el olvido. El elenco, que suele pelear en los puestos de arriba, se encuentra a mitad de tabla y lleva tres encuentros seguidos sin ganar. Junto con eso, quedaron fuera de la Champions.

Además, Maurizio Sarri, DT con dos temporadas anteriores a cuestas en la Lazio, decidió a mitad de semana dimitir de su puesto. De este hecho, también se le echó la culpa a Immobile, quien era sindicado como uno de los que le hizo la banca al técnico.

Todo esto fue transmitido con bombos y platillos por los medios de comunicación deportivos en Italia. Para la opinión pública estaba claro que uno de los culpables del momento bajo del equipo celeste era el delantero italiano.

En plena escuela de su hijo

Ciro Immobile se preparaba para dejar en el colegio a su pequeño retoño de cuatro años, cuando fue abordado por una manada de hinchas. Los ultras del equipo romano le echaron en cara los problemas de la institución.

El equipo de comunicación del delantero italiano soltó una versión sobre los hechos, que relata que el delantero “se encontraba junto a su esposa Jessica y su hijo Mattia, de 4 años, cuando fueron agredidos verbal y físicamente por un grupo de personas frente a la escuela”.

Para los canales oficiales del delantero, las malas pulgas de los hinchas tienen una razón: los medios de comunicación. “La incitación al odio montada y apoyada por algunos medios y periodistas a través de sus canales sociales, que difundieron palabras de odio contra Ciro Immobile, informando además de reconstrucciones que no guardaban relación con la realidad”, señalaron.

El presidente de la Lazio, no me ayude tanto compadre, le bajó el tono a los hechos. Claudio Lotito aseguró: “Me pasa cada día, vivo vigilado hace 20 años. A diario llegan amenazas de muerte a mí y mi familia. Soy presidente de una empresa con 8.000 empleados, y no hago tanto escándalo”. ¡Vaya apoyo!

La Lazio se prepara para su duelo de visita ante el Frosinone de este sábado (16.45 horas chilenas). Le Aquile intentará dejar atrás las tres últimas derrotas y sumar puntos para restar la distancia que lo separa de los puestos de copas (siete unidades).