Darío Osorio sigue despertando el interés de varios grandes equipos de Europa, luego de una brillante primera temporada con el Midtjylland, donde además de ser el chileno con mejor rendimiento, conquistó de forma agónica la Superliga Danesa.

Ya se conoce que el Milan de Italia y Olympique de Marsella buscan su fichaje a toda costa, pero hay un equipo que se puso en contacto con el equipo del chileno, a tal punto que realizó una millonaria oferta, para tenerlo en sus filas para el comienzo de la próxima campaña.

Según dio a conocer el diario La Tercera, Liverpool de Inglaterra presentó al Midtjylland su intención de pagar hasta US$10 millones de dólares para adquirir un porcentaje mayoritario del pase de Darío Osorio, algo que desde el propio cuadro danés no descartan.

El medio le consultó al subdirector deportivo Ove Pedersen por la veracidad de este interés, a lo que respondió que “usted comprenderá que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es esta la forma en que trabajamos”.

De todas maneras, el directivo de Midtjylland recalca que el chileno es muy importante para el futuro de la institución. “Solo le puedo decir que Darío Osorio es un gran jugador y ha hecho una gran temporada“, reconoció.

¿Cuáles fueron los números de Osorio en Midtjylland?

El delantero chileno aportó, y mucho, al conjunto danés en la obtención del título. El ex Universidad de Chile jugó 25 partidos con el elenco danés, con un registro de nueve goles y dos asistencias. Sin duda, Ricardo Gareca, tiene un as en su mano.

Cabe destacar, eso sí, que Darío Osorio no jugó aquel trascendental encuentro, porque se encuentra con serias molestias musculares que han llevado, incluso, a poner en duda su participación en Copa América.

