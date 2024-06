La primera temporada de Darío Osorio en Europa fue espectacular. Campeón y figura con el Midtjylland en Dinamarca, en el mercado de pases que comenzó con la llegada de Kylian Mbpappé a Real Madrid puede dar un gran salto.

Así lo señaló Claudio Borghi en TNT Sports, al dar a conocer que tiene un futuro esplendoroso. Algo que incluso adelantó. “Uno tiene un ojito. Dijimos que tiene físico internacional, que le va a ir bien, ya está con muy buenos rendimientos”, comentó.

Incluso se atrevió a elegir un equipo para Osorio en el segundo semestre: el Milan, cuadro que fichó al Bichi en su época de gloria. “No es el gran Milan hoy, por lo que tiene buenas posibilidades de jugar”, agregó.

Osorio y un paso previo a la Premier League

Actualmente la Premier League de Inglaterra es el torneo más importante del mundo. A pesar de eso, Borghi cree que no sería bueno verlo tan rápido en esa competencia.

Osorio hizo una gran temporada en Europa

“En Inglaterra todavía no lo veo, creo que Italia es un buen salto previo. Si no llevarlo a España, que ahí se juega bien”, agregó sobre lo que debe hacer Osorio a corto plazo. “Pero no lo mandaría a ningún equipo que está peleando el descenso, ya vimos lo que pasó con Diego Valencia”, agregó.

Sobre un posible fichaje en España, se le consultó si sería buena idea porque a Ben Brereton no le fue bien. “Pero no comparemos, con todo el respeto del mundo. No se puede comparar”, manifestó.

Darío Osorio actualmente está en Juan Pinto Durán preparándose para la Copa América. Su presencia en el amistoso del martes ante Paraguay es una incógnita pues se lesionó en Europa antes del final del torneo danés.