Uno de los grandes dolores de cabeza de Lionel Scaloni en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas con Argentina fue sobre la presencia de Lionel Messi. Principalmente porque, en el primer partido de la albiceleste, el ’10’ pidió salir de cambio por primera vez desde 2014 en la selección.

La duda se encendió porque el estado físico de Messi es una interrogante abierta. El DT afirmó que el jugador le pidió el cambio, pero no aclaró si fue por lesión o cansancio. “Si no, no lo saco. Mañana le harán estudios para ver qué tiene. Si está bien, viajará y jugará. Si no está bien, ya veremos qué es lo que hacemos. Es todo muy reciente”, explicó luego de vencer a Ecuador.

Pero todo indica que la salida de la Pulga era meramente por cansancio. Justo antes de emprender rumbo a La Paz, el conductor de la Scaloneta confirmó que Messi viajará a Bolivia, que no tiene una lesión muscular y que cuentan con él para enfrentar a la Verde.

“Messi va a viajar. Hoy (domingo) entrenó diferenciado, pero está en condiciones de viajar. No hablo con él sobre si de ahora en más saldrá más seguido, vamos sobre la marcha y vemos lo que va sucediendo. El otro día estaba cansado, pidió el cambio y bueno… Si está bien jugará siempre, y si tiene algún problema lo veremos. Es lógico ir viendo en los partidos”, destacó Scaloni.

De todos modos, en Argentina cuentan con plantel completo para el duelo frente a Bolivia, aunque la titularidad de Messi se decidirá sobre el final. “Todavía faltan dos días para el partido y tomaremos la decisión mañana o el mismo martes. El plantel está bien, no hay ningún inconveniente. Estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

La selección de Argentina volverá a ver acción por las Eliminatorias el martes 12 de septiembre, cuando desde las 17:00 (hora de Chile) enfrente a Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

¿Cuántos goles lleva Messi en Eliminatorias?

Con su gol ante Ecuador, Lionel Messi alcanzó 29 goles en las Eliminatorias Sudamericanas. La Pulga es el mayor anotador en estas instancias y comparte el primer lugar con Luis Suárez, quien no fue citado en Uruguay para esta fecha doble.