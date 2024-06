El 10 de la Albiceleste volvió a recordar su adiós a la selección tras caer con la Roja. Remarcó que tras dos derrotas en finales con nuestro país, no lo pasó bien.

Lionel Messi ha tenido una carrera más que exitosa y que lo ha llevado a ser considerado, para muchos, como el mejor jugador de la historia. El 10 de Argentina, eso sí, no siempre lo pasó bien y Chile tuvo mucho que ver en ello.

La Roja le amargó la fiesta y le ganó dos finales que en vecino país daban por ganadas. Pero fue la segunda la que terminó por destrozarlo, al punto de renunciar a su selección.

Fue aquel 26 de junio del 2016 cuando, en la definición de la Copa América Centenario, nuestro país volvió a ganarle un título en su cara. La presión lo superó y a la salida del estadio anunció su adiós a la Albiceleste, lo que inició su redención hasta coronarse campeón del mundo en Qatar 2022.

Lionel Messi no puede sacar a Chile de sus pesadillas

Aunque en Argentina intentan maquillarlo con el título de Qatar 2022, Lionel Messi ha dejado en claro que todavía tiene pesadillas con Chile. El 10 no olvida las finales perdidas con la Roja y nuevamente abordó esa fatídica noche del 2016 cuando la pena fue tanta, que renunció.

Chile le ganó dos finales y llevó a Lionel Messi a renunciar a la selección de Argentina. Foto: Photosport.

En conversación con ESPN, el crack trasandino se refirió a su sorpresivo adiós a la Albiceleste tras perder con nuestro país en la Copa América Centenario. “No sé si llegué a decírselo a mi viejo antes de salir y decirlo ahí. No recuerdo bien, pero lo sentía. Sentía que en ese momento tenía que ser así”.

De hecho, Lionel Messi enfatizó que las derrotas con la Roja lo destrozaron a él y al plantel argentino. “Veníamos sufriendo mucho nosotros después de la Copa América de Chile por las cosas que se decían, sobre todo cosas extrafutbolísticas que ya agarraban para cualquier lado”.

En esa misma línea, remarcó que en ese momento la presión era demasiada de parte de los hinchas y la prensa argentina. “Muchas mentiras, en el medio estaban las familias y la gente que quiere a uno y que sufre muchísimo. Me salió, lo sentía de esa manera, era como que ya no podía aguantar más todo lo que estaba viviendo y me salió”.

Para su suerte, meses después daría un paso atrás a su decisión y regresó para tener su esperada revancha. La historia terminó con la obtención del Mundial de Qatar 2022, pero todo indica que al escuchar sobre las finales de 2015 y 2016 se le vienen recuerdos dolorosos a la cabeza.

Lionel Messi es una estrella y de eso no hay ninguna duda. Es por ello que lo hecho por Chile toma tanta relevancia, ya que pudo imponerse al que muchos consideran el mejor de todos los tiempos. Por lo menos en aquellos partidos, no lo demostró.

¿Cuándo juega Chile con Argentina en Copa América?

Chile y Argentina volverán a medir fuerzas en la Copa América 2024, nuevamente en Estados Unidos. El choque, válido por la segunda fecha de la fase de grupos, está programado para el martes 25 de junio desde las 21:00 horas.

¿Cuándo juega Chile con Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Copa América no será el único desafío entre Chile y Argentina. El 5 de septiembre, con horario por definir, la Roja y la Albiceleste se enfrentarán en las Eliminatorias Sudamericanas en el vecino país.

