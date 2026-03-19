Lionel Messi demuestra por qué es uno de los más grandes al volver a reescribir los libros de historia del fútbol mundial, tras alcanzar la grandiosa cifra de 900 goles oficiales en su carrera profesional.

Este hito tuvo lugar en el duelo entre Inter Miami y Nashville SC, por la Concachampions, consolidando aún más su estatus como uno de los más grandes artilleros de todos los tiempos. A sus 38 años, el astro argentino demuestra que su vigencia sigue intacta, desafiando el paso del tiempo.

El gol llegó temprano, apenas a los 6 minutos del primer tiempo, cuando Sergio Reguilón desbordó por la banda y envió un centro preciso al área. Messi, con la frialdad que lo caracteriza, controló el balón y sacó un zurdazo rasante que pasó entre las piernas del defensor y venció al portero rival.

Eso sí, el gol fue uno de los más tristes que ha marcado en su carrera. Esto porque el visitante igualó el partido 1-1 y clasificó a cuartos de final del torneo, por la regla de gol de visitante (fue 0-0 en la ida).

Lionel Messi anotó su gol 900 pero fue eliminado de Concachampions

Messi busca igualar a Cristiano Ronaldo

Con esta anotación, Messi se convierte en el segundo jugador en la historia del fútbol masculino en alcanzar los 900 tantos, uniéndose al selecto club que hasta ahora solo integraba Cristiano Ronaldo, quien lleva 965 anotaciones.

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Sin embargo, un dato que resalta la eficiencia del rosarino es que logró esta cifra en 1.142 partidos, necesitando significativamente menos encuentros que el portugués para llegar a la misma marca, lo que reaviva el debate sobre la efectividad goleadora de ambos.

La distribución de sus 900 goles es un reflejo de su lealtad y éxito en los distintos equipos donde ha militado. La mayor parte de su producción, 672 goles, la realizó vistiendo la camiseta del Barcelona, donde marcó una era irrepetible.

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Con la Selección Argentina suma 115 festejos, mientras que su etapa en el Inter Miami ya cuenta con 81 goles, sumados a los 32 que anotó durante su paso por el Paris Saint-Germain.

El desglose de cada gol muestra su versatilidad. La gran mayoría han sido con su mágica pierna izquierda (756 goles), seguidos por 111 con la derecha y 30 de cabeza.

A lo largo de su camino hacia los 900, Messi ha tenido años de una producción goleadora tremenda. El punto máximo fue el año 2012, cuando estableció el récord mundial de 91 goles en un solo año calendario.

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La carrera por los 1.000 goles se presenta como el próximo gran horizonte. Con un contrato extendido con el Inter Miami hasta 2028 y la mira puesta en el Mundial de 2026, Messi tiene por delante los partidos necesarios para intentar alcanzar la cifra de cuatro dígitos.