Después de once años desde que decidió colgar los zapatos y retirarse del fútbol profesional, hoy Michael Owen atraviesa una delicada siguación familiar. Su hijo James, de 17 años, tiene una extraña enfermedad y lo declararon “clínicamente ciego”.

El exfutbolista británico, que se lució en clubes de talla mundial como Liverpool y Real Madrid, vive un verdadero drama y fue en una conversación con Daily Mail donde entregó más detalles.

Según contó el ganador del Balón de Oro 2001, su retoño sufre con la enfermedad de Stargardt, la que es una poco común patología hereditaria y que provoca una distrofia en la parte central de la retina.

Así, en diálogo con el citado medio el histórico exjugador de 44 años reveló que conviven con este sufrimiento desde que su primogenito tenía ocho años, y que a pesar de todo él se mantiene siendo “un chico positivo”.

“Si pudiera darle mis ojos y hacer un intercambio, lo haría, pero son las cartas que le han repartido y no tiene sentido regurgitarlas durante toda la vida”, disparó para comenzar un emocionado Michael Owen.

Tras eso habló el propio joven, quien soñaba con seguir los pasos de su padre en el balompié y contó que ha sido muy complejo para él poder aceptar la condición que padece.

“Cuando era más joven, realmente sentía lástima de mí mismo. No puedo conducir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro… Pero estar molesto por esto no va a cambiar nada, así que mejor sigo adelante“, expresó.

“Le picaban los ojos y gritaba de dolor”

Eso no fue todo, ya que “The Golden Boy” reveló fuertes detalles del dolor que sufrió su hijo en los tratamientos a los que se ha visto expuesto durante todos estos años para combatir su enfermedad.

Así, explica que “el pobre niño tenía que ir al hospital cada dos minutos y tenía que quedarse allí, siendo valiente, mientras le metían cosas en el ojo”.

“Le picaban los ojos y gritaba de dolor… Pero he visitado muchos hospitales a lo largo de mi vida y he visto a muchas personas menos afortunadas, así que hay que ponerlo todo en perspectiva”, concluyó.

¿Cuántos títulos ganó Owen como futbolista?

En su carrera como futbolista, Michael Owen ganó 11 títulos, donde destacan una Premier League con el Manchester United (2011) y la Copa de la UEFA y Supercopa de Europa con Liverpool en 2001. Además, ganó el Balón de Oro en 2001.

