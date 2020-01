Michael Owen repasa a Alexis Sánchez: "¿Cómo puedes ir de un alto nivel a ser tan malo?"

La mala campaña de Manchester United ha dado pie a todo tipo de análisis. Y aunque Alexis Sánchez se marchó esta temporada al Inter de Milán en calidad de préstamo, los críticos siguen incluyendo al delantero chileno entre los síntomas del triste momento del equipo, quinto en la Premier League.

Así lo estableció el ex delantero Michael Owen, quien en su calidad de comentarista habló para el canal oficial de la Premier League. "Creo que los jugadores aparecen en el Manchester United y sufren un retroceso como futbolistas. Eso es lo más preocupante de todo", reflexiona.

El ex ariete de los Diablos Rojos apuntó que "Alexis fue el mejor jugador de la Premier League por dos o tres temporadas. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, estuvo brillante. Pero cómo puedes pasar desde ese nivel a ser tan malo", se pregunta el Wonder Boy.

Alexis Sánchez jugó 45 partidos con registro de cinco goles y nueve asistencias durante su paso por Manchester United entre enero de 2018 y mediados de 2019. El delantero chileno estuvo lejos de sus números anteriores en el Arsenal, con 80 goles en 166 presentaciones.

Pero el caso de Alexis no es el único. Tal como el chileno, otras grandes contrataciones como Romelu Lukaku y Paul Pogba no han podido refrendar sus antecedentes en Old Trafford. El belga fue vendido a Inter de Milán y Pogba no ha sido el jugador que despuntaba en la Juventus.

"No puedo ver un jugador en los últimos seis o siete años que uno piense 'lo firmamos y ahora es mejor o está mejorando como jugador'. Podemos hablar de fichajes buenos o malos, pero todos estuvimos de acuerdo y yo pensé que Alexis iba a ser una contratación brillante. Todos lo hicimos y cómo no, él era brillante", completó.

Manchester United derrotó al Tranmere Rovers por la Copa FA este sábado, y se prepara para una misión casi imposible cuando busque revertir la llave de la Copa de la Liga ante Manchester City, cuadro que ganó el duelo de ida de las semifinales por 3-1 y definirá en su cancha del Etihad Stadium.