Michael Owen confiesa que las lesiones a corta edad fueron una completa tortura para su carrera: "Mi cuerpo me estaba fallando"

El mítico delantero inglés, Michael Owen fue una de las grandes jóvenes estrellas que aparecen a finales de los años 90'. Tras debutar con la camiseta de Liverpool, el artillero consiguió un fantástico hito al conseguir un triplete, que a la larga le hizo vencedor del Balón de Oro.

El ex futbolista inglés actualmente tiene 42 años, realizó una entrevista con Daily Mail tras cumplirse dos décadas de la obtención del galardón que entrega la revista France Football al mejor fútbolista del mundo, el cual consiguió tras una sobresaliente campaña con Liverpool.

Owen desclasificó lo que fue su carrera, donde destacan las fatídicas lesiones que empañaron un desempeño que pintaba para mucho más. Ya que, el artillero tuvo un brillante paso por el conjunto inglés, donde ganó Copa de la UEFA, Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga, quien además es el último inglés en lograrlo.

Sin embargo, el propio Owen aseguró con el citado medio que tenía bastantes expectativas dentro del fútbol. "¿A los 21? Oh, definitivamente pensé que podría ganar otro Balón de Oro. Todavía no sabía que las lesiones me comprometerían tanto. La peor lesión para mí fue un tendón de la corva roto. Corrí con dos músculos isquiotibiales en la pierna derecha y tres en la izquierda durante el resto de mi carrera. Fue un punto de debilidad”, confesó.

El calvario que trajo las lesiones

"Estaba aguantando por mi vida. Tenía la mentalidad de uno de los mejores jugadores del mundo, pero mi cuerpo me estaba fallando. Fue una tortura. Pero sé, por dentro, lo bueno que aún podría haber sido", confesó Owen.

"The Golden Boy", como era apodado Michael Owen fue categórico en cuales fueron sus mejores momentos como futbolista. "De los 10 a los 17, creo que no había nadie en el mundo tan bueno. A los 18, estaba marcando goles en un Mundial. A los 21, el Balón de Oro. Pero honestamente, estaba mejor a los 19", afirmó el delantero que justo a esa edas sufrió una grave lesión.

Tras fichar por Real Madrid en 2004, donde solo logró jugar una sola temporada, Michael Owen volvió a la Premier League para jugar en el Newcastle United durante cuatro años. Luego vistió la camiseta del Manchester United y se retiró en el Stoke City en 2013.