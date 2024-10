El delantero vive un duro momento en el Soton, donde no está siendo considerado. Sin embargo, esta semana hay un duelo donde puede reaparecer y demostrar que está para aportar.

Ben Brereton Díaz está viviendo quizás el momento más complicado de su carrera como profesional. El delantero llegó como una de las grandes cartas del Southampton para esta temporada, pero ha estado muy lejos de las expectativas.

Su sequía de goles y su terrible marca en la Premier League han golpeado fuerte al artillero. La estocada final se la puso Ricardo Gareca, quien luego de sacarlo en media hora del partido de Chile con Bolivia terminó por sepultarlo.

En las últimas fechas del torneo inglés el delantero no ha aparecido ni en la banca de los Santos. Sin embargo, este martes habrá una instancia ideal para que corte con sus malas rachas y así inicie su renacer.

La Copa de la Liga de Inglaterra al rescate de Ben Brereton en Southampton

Ben Brereton Díaz no ha estado jugando en la Premier League y hasta fue enviado a la Sub 21 del Southampton. El club no quiere que siga cargando el peso de su mala racha y así se enfoque en recuperar su mejor versión lo antes posible.

Ben Brereton Díaz puede volver a sumar minutos en Southampton esta semana.

Pero más allá de la situación, en los Santos saben que puede aportar con mucho más y ahora tiene un escenario ideal para hacerlo. Este martes el Soton vuelve a la Copa de la Liga de Inglaterra para medirse con el Stoke City.

El cruce, válido por los octavos de final del certamen, aparecen como una gran oportunidad para que retome confianza. Ya dijo presente en la llave anterior ante Everton, donde incluso se dio el lujo de anotar en la tanda de penales.

Eso sí, la decisión final no la tiene Ben Brereton, sino que su entrenador. Russell Martin tampoco lo ha pasado bien en la Premier League y aspira a sacarse las balas con la Copa de la Liga de Inglaterra.

Quedará esperar entonces para ver si es que volverá a considerar al ex seleccionado nacional o si termina por sentenciar su futuro. Si no llega a estar ni en la banca, quedará claro que el club no lo quiere y deberá tomar una decisión de cara al 2025.

Ben Brereton Díaz tiene la misión de volver a ser ese jugador que enamoró a todo un país. El Southampton no lo pasa bien pero no es culpa de un sólo hombre, por lo que deberá luchar para demostrar que está capacitado para la élite de Europa.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

Antes de ser cortado, Ben Brereton logró disputar un total de 8 partidos oficiales con Southampton esta temporada. En ellos no marcó goles ni aportó asistencias en los 508 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega el Southampton?

Ben Brereton buscará estar presente en el duelo del Southampton en la Copa de la Liga de Inglaterra. El encuentro está programado para este martes 29 de octubre a partir de las 14:45 horas.