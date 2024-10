Ben Brereton y Southampton no lo han pasado nada de bien en su regreso a la Premier League. En ocho fechas no han sabido de triunfos, acumulando 1 empate y 7 derrotas, las que tienen contra las cuerdas al técnico del chileno.

Russell Martin no le ha encontrado la vuelta al equipo y los rumores sobre su salida son cada vez más fuertes. Sin embargo y en la previa del partido con Manchester City este fin de semana, el DT decidió golpear la mesa y encaró con todo a la prensa.

Técnico del Southampton de las mechas con periodista por su posible salida

Russell Martin habló en conferencia de prensa previo al duelo del Southampton con Manchester City. Obligado a ganar ante uno de los clubes que pelea el liderato, los Santos tiene una dura tarea, con un DT que se puede jugar el puesto.

Ante esto, el técnico de Ben Brereton sorprendió a todos en conferencia de prensa con tremendos palos a la prensa. “En esta profesión, en esta industria, está permitido preguntar sobre los trabajos de las personas todo el tiempo“.

Russel Martín, el técnico de Ben Brereton en Southampton, explotó por rumores de un despido por los malos resultados hasta ahora. Foto: IMAGO.

“Estoy aquí, tengo una muy buena relación con los propietarios. Estamos tratando de construir y hacer crecer algo, aprovechar lo que hemos hecho en los últimos 16 meses”, añadió. “Seguiré haciéndolo lo mejor que pueda con el mismo amor y cuidado que tengo. Tenemos la misma voluntad y queremos mejorar con la misma ética de trabajo”.

En esa misma línea, Russel Martin remarcó que no piensa abandonar el Southampton. “Hasta que me digan lo contrario, lo haré. Nosotros tenemos una relación muy buena, honesta y abierta. Yo quiero más puntos, ellos quieren más puntos”.

“¿Deberíamos haber sumado más puntos? Sí. Creo que si las actuaciones y los datos sugerían algo muy distinto, entonces tal vez se trate de conversaciones diferentes. Pero siento que lo único que puedo recibir de ellos en este momento es apoyo. De cualquier manera, eso no afectará mi trabajo”, complementó.

Fue tras ello que Russell Martin encaró a Sky Sports, donde habían hablado sobre su continuidad en Southampton. “Fui a entrenar y en tu canal aparecía la noticia de último momento de que todavía tenía trabajo. Así que es increíble que eso se convierta en noticia de último momento en cualquier momento

De hecho, se defendió asegurando que es el morbo por verlo salir el que provoca toda la presión. “Fue porque todo el mundo estaba desesperado por ver al primer entrenador despedido de la Premier League. Las casas de apuestas, ustedes, la televisión, porque eso crea drama. Luego podrán hablar del próximo entrenador. No lo escucho de la misma manera que no lo escuché la temporada pasada, cuando estábamos en un buen momento, pero lo encuentro fascinante”.

“Todo me parece fascinante. El circo y el nivel de dramatismo que rodea a la Premier League. Nunca se habló de que el Leicester fuera una cuestión de vida o muerte (…) Ya lo sabía, aunque mucha gente lo había dicho así. Pero como ya he dicho, nunca se ha vuelto a repetir el hecho, así que la gente puede decir por qué no ha sucedido”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

Tras queda al margen de los últimos encuentros, Ben Brereton ha logrado disputar un total de 7 partidos oficiales con Southampton esta temporada. En ellos no ha marcado goles ni ha aportado con asistencias, alcanzando los 418 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido del Southampton?

Ben Brereton y Southampton ahora se preparan para un complejo partido que se les viene por delante. Este sábado 26 de octubre desde las 11:00 horas los Santos visitan al Manchester City intentando cortar su mala racha.