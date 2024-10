Juan Cristóbal Guarello le echa la culpa a Gareca por el mal momento de Ben Brereton: "Si no fue con saña, fue de hue..."

Desde su regreso desde Chile, Ben Brereton no consiguió nunca más ser el mismo de antes. El chileno-británico perdió la titularidad en el Southampton y bajó al segundo equipo.

Ha sido un drama de largo aliento para Big Ben. El delantero chileno fue puesto brevemente por Ricardo Gareca en el duelo ante Bolivia, en una situación que se tomó la mirada periodística.

Meses han pasado de ello y Ben Brereton no solamente no fue considerado en la última nómina de la Selección Chilena, sino que simplemente no volvió a ser importante para su equipo de la Premier, el Southampton.

Juan Cristóbal Guarello le echa la culpa a Ricardo Gareca por Ben Brereton

En el programa La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello analizó la situación por la que pasa Ben Brereton en su club británico. Su explicación tiene que ver con lo que pasó en la Roja.

Ben brereton fue pasado al segundo equipo del Southampton y JCG dio su parecer. “Yo creo que lo que le pasó con Gareca lo cagó”, enfatizó el comunicador.

“Yo lo vi jugar antes del cambio y después del cambio y Ben llegó moralmente tirado. Martin, el técnico del Southampton, debe haberlo visto tan bajado que lo puso en recuperación”, señaló Guarello.

“No hemos dimensionado el daño que se le hizo a Ben Brereton. Él hizo una increíble cantidad de goles por el Blackburn a partir de su rendimiento por la Selección Chilena. Ahora al contrario. Algún día Gareca va a tener que explicar por qué hizo lo que hizo. Si no fue con saña, fue hueón. Lo aplastó. Para Ben la Selección chilena era más importante que su club”, analizó el periodista.