El Campeonato Nacional se juega en la cancha, y también en las oficinas de la ANFP, tras la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo a falta de dos fechas para el final del torneo.

Los azules quieren que el Tribunal de Disciplina de la ANFP le reste los tres puntos ganados al Cacique ante Huachipato, porque acusan de desacato al entrenador Jorge Almirón en dicho encuentro, porque estaba suspendido y en la U indican que dio instrucciones.

Tras la denuncia de los laicos el ente autónomo citó a ambos clubes a declarar, en una esperada sesión que se realizará este martes y surgen informaciones sobre las maniobras que tienen en mente realizar en el club universitario.

Patricio Yáñez asegura que la U filtrará sus pruebas contra Colo Colo

Mucho se ha hablado antes de la sesión del Tribunal de Disciplina, y este lunes se aportó un nuevo dato, porque Patricio Yáñez dio a conocer la maniobra que pretende realizar el club administrado por Azul Azul.

El comentarista de radio Agricultura tuvo una conversación con el reportero que cubre a la U en dicha emisora, Alexander Barrera, donde dejó en claro la idea que tiene el cuadro acusador.

“¿Tú has tenido alguna información? Yo he tenido información de que las pruebas de la U son contundentes para mañana, ¿tú has tenido alguna info por fuera?”, le preguntó Yáñez al periodista.

Jorge Almirón es cuestionado por su actuar en el partido ante Huachipato.

Barrera le dijo: “Lo que contábamos el otro día solamente, el tema video, el tema del compromiso allá en Talcahuano, pero mucho más allá no, voy a preguntar, Pato”.

Pero Yáñez no se quedó ahí y soltó un verdadero golpe informativo: “Me dicen que hoy día van a empezar a… hay que estar atento a las redes sociales porque van a aparecer filtraciones. Van a empezar a filtrar hoy“.

Universidad de Chile se quiere jugar todas las cartas que tiene para intentar ser campeón, ya sea en la cancha o por secretaría.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional