Aníbal Mosa ningunea a la U tras denuncia contra Colo Colo: "No estamos preocupados"

La definición del Campeonato Nacional está en llamas, porque Colo Colo y Universidad de Chile luchan palmo a palmo por quedar en el primer lugar de la tabla a final de la temporada y así ganar una nueva estrella.

Los albos tienen la primera opción, ya que suman 63 puntos, dos más que los azules, a falta de dos jornadas para que culmine el fútbol chileno.

Pero la definición está con un asterisco, porque Azul Azul puso una denuncia contra Colo Colo por posible desacato de Jorge Almirón en el partido ante Huachipato, y buscan que le quiten tres puntos al líder.

Aníbal Mosa no se preocupa por la denuncia de la U

Este martes el entrenador Jorge Almirón, junto a los abogados de Blanco y Negro, tienen que presentar sus descargos ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, situación que no preocupa al cuadro albo.

El presidente de la concesionaria que administra a Colo Colo, Aníbal Mosa, conversó con radio ADN y ninguneó la denuncia de la U.

“No, no estamos preocupados para nada, creemos que los puntos se ganan o pierden en cancha, eso es lo que ha ocurrido en los últimos partidos, así que nada, estamos tranquilos”, dijo el empresario nacido en sirio.

“A mí no me gusta referirme a los otros equipos, a mí como presidente del equipo más importante de este país lo que me concierne es estar concentrado y aplicado en nuestra institución. Nosotros preocupados de nosotros”, agregó.

Para cerrar, Aníbal Mosa enfatizó sobre el tema: “En este deporte se gana y se pierde en la cancha, ahí es donde se ven los gallos”.

