La FIFA le dio un golpe a Donald Trump después de su amenaza al Mundial 2026. El presidente de Estados Unidos aseguró que evaluaría cambiar las sedes de los partidos de la Copa del Mundo que se jugarán en su país, pero recibió un fuerte portazo desde el ente rector del fútbol mundial.

Hace unos días, Trump dijo ante los medios de comunicación que “si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial 2026 (…) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario”.

La amenaza del presidente estadounidense iba dirigida a San Francisco y Seattle, que aportarán con los estadios Lumen Field y Levi’s, respectivamente. “Son ciudades gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen“, aseguró Trump.

Desde la FIFA no demoraron en contestar. Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, le dejó las cosas claras a Donald Trump. “Es un torneo de la FIFA, es la jurisdicción de la FIFA y nosotros tomamos las decisiones“, dijo el canadiense.

La FIFA se pronuncia por el Mundial 2026

“Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol es más grande que ustedes, el fútbol sobrevivirá sus regímenes, gobiernos y eslóganes“, agregó Victor Montagliani mientras asistía a una conferencia en Londres.

El Mundial 2026 se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. En Estados Unidos, las sedes ya están elegidas y son Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Boston, Filadelfia, Miami, Seattle y San Francisco.