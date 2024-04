Xabi Alonso se ha transformado en el técnico sensación en la temporada 2023/24 en Europa. El español consiguió darle al Bayer Leverkusen su primer título de Bundesliga y, hasta ahora, no sabe de derrotas en la presente campaña.

La tremenda aventura del estratega ha sacado aplausos en el mundo entero y uno de los chilenos que sabe de dirigir en Europa no podía quedar al margen. Manuel Pellegrini, quien compartió camarín con el DT cuando era jugador, sorprendió este viernes con varios elogios.

El Ingeniero alabó lo que ha hecho el entrenador español junto al Bayer Leverkusen y destacó que ha sido algo “excepcional”. Eso no fue todo, ya que destacó que aún ganando la Bundesliga se ha mantenido en la lucha por todos los torneos que disputa.

Manuel Pellegrini alaba a Xabi Alonso

Xabi Alonso ha hecho historia al coronarse campeón con el Bayer Leverkusen con un tremendo invicto por delante. Su gran campaña en Europa llevó a que este viernes Manuel Pellegrini le dedicara tremendos elogios por lo hecho hasta ahora.

El Ingeniero habló en conferencia de prensa y fue consultado por Borja Iglesias, quien partió del Real Betis a las Aspirinas. Ahí el DT aprovechó para hablar del ex volante. “No he podido hablar con él. Tampoco con Xabi Alonso, pero me alegro mucho por él”, lanzó de entrada.

Manuel Pellegrini recordó los días cuando estaba en el Santiago Bernabéu con el entonces volante y alabó su hito en Alemania. “Tuve la fortuna de entrenarlo en el Real Madrid, ha hecho una campaña excepcional con el Leverkusen”.

En esa misma línea, el Ingeniero enfatizó que lo hecho por Xabi Alonso “nadie lo esperaba. No sólo por su nivel de juego, sino por seguir en Europa y la Copa de Alemania”.

Finalmente recalcó su alegría tanto por el entrenador como por su ex delantero. “Me alegro muchísimo por los dos por haberlo conseguido”, sentenció el chileno previo al duelo con Valencia este sábado.

Manuel Pellegrini se saca el sombrero por la gran campaña de Xabi Alonso y Bayer Leverkusen. El Ingeniero puso su granito de arena en la carrera del ahora campeón de Bundesliga y hoy mira con orgullo su tremendo logro.

¿Cuáles fueron los números de Manuel Pellegrini en el Real Madrid?

En su paso por el Real Madrid en la temporada 2009/10, Manuel Pellegrini logró dirigir un total de 48 partidos oficiales. En ellos consiguió 36 triunfos, cinco empates y siete derrotas, con 119 goles a favor y 48 en contra.

¿Cuáles son los números de Xabi Alonso esta temporada con Bayer Leverkusen?

En lo que va de temporada 2023/24, Xabi Alonso ha logrado dirigir un total de 44 partidos oficiales con el Bayer Leverkusen. En ellos ha conseguido 38 triunfos y seis empates, manteniendo un invicto durante toda la campaña.

