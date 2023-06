¡Junto a Marcelino Núñez! Arquero de la selección chilena Sub 20 da el salto y ya es refuerzo del Norwich

El fútbol chileno celebra el salto a de Europa de una de sus jóvenes promesas. Este lunes el Norwich hizo oficial el arribo de Vicente Reyes, arquero de la selección chilena Sub 20 en el último Sudamericano.

El guardameta deja el Atlanta United para tener su primera gran experiencia en Europa, donde será compañero de Marcelino Núñez. Su arribo le permite a la Roja ilusionarse con un portero para el futuro y que alcanza un hito que no se ve todos los días en nuestro país.

Vicente Reyes, arquero de la selección chilena Sub 20, llega al Norwich de Marcelino Núñez

Pese a que la selección chilena no hizo un buen papel, Vicente Reyes supo instalar su nombre como una de las figuras del Sudamericano Sub 20. Su gran rendimiento llamó la atención del Norwich de Marcelino Núñez, que no dudó en tentarlo con la Championship.

El arquero chileno estaba sin la regularidad esperada en el Atlanta United y no dudó en dar el sí apenas tuvo la oportunidad. Fue así como días atrás se conoció que sólo restaban detalles para que se transformara en refuerzo de los Canarios, lo que se concretó en las últimas horas.

A través de sus redes sociales, el Norwich anunció la contratación de Vicente Reyes para la próxima temporada. El chileno se sumará a los trabajos del equipo de proyección para pelear su oportunidad de integrarse al primer equipo.

Mi equipo europeo favorito es... Mi equipo europeo favorito es... YA VOTARON 0 PERSONAS

En conversación con el sitio oficial del club, el portero de la selección chilena se mostró más que feliz. “Hablé con el entrenador de porteros (Ed Wootten) y le dije que quería tomarlo día a día y no adelantarme. No puedo esperar para empezar aquí”.

Vicente Reyes concreta así su llegada a Europa de la mano del Norwich, ilusionando a la Roja de cara al futuro. El guardameta tendrá que pelear por su oportunidad, mientras hace historia para nuestro país en un puesto donde sólo unos pocos han logrado dar un salto de tal magnitud.