El defensa central chileno de 20 años, Stefano Muzio, da el salto y parte al fútbol italiano desde el amateurismo. El zaguero parte de Malleco Unido, como figura de la Tercera División B, para convertirse en nuevo jugador del Villacidrese, del Campeonato Eccellenza, la Quinta División del calcio.

Tal como informa Radio ADN, Muzio es oriundo de Valparaíso. Nunca hizo divisiones inferiores en un club profesional, pero la balompié amateur lo formó con esa chispa característica.

“No tuve un proceso formativo en inferiores como es comúnmente. Me formé en el barrio y allí me vio Jorge Ormeño, quien me llevó a Santiago Wanderers donde estuve entrenando un tiempo, también me fui a probar a Everton, pero nunca jugué en cadetes”, contó Muzio a ADN.

Agregó que “estuve en la selección de Placeres, Baron y Valparaíso desde los 15 años hasta la categoría adulta. A los 17 años que me fui a Unión Casablanca. Luego a Macul y después a Concón National. Este año llegué a Malleco Unido”.

“Fue una temporada muy rica en la Tercera B, aprendí mucho, el Grupo Sur es muy fuerte. El profesor Raúl Robles y Julio Inai me enseñaron muchísimo y también el plantel, porque teníamos un grupo fuerte, competitivo, estábamos teniendo resultados increíbles. La energía en el camarín era muy buena”, complementó.

Stefano Muzio sentencia que “como tengo pasaporte italiano y hablo el idioma, tuve contactos con distintos clubes de Italia y se fijó en mí el Villacidrese, que es filial del Cagliari. Firmé por una temporada con el club. Estoy muy emocionado por esta oportunidad, voy a aprender de esta nueva experiencia. El fútbol italiano es muy fuerte y táctico. Al equipo que llego hay jugadores argentinos formados en Boca Juniors, también jugó ahí el hijo de Martín Palermo”.