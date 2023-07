Joaquín Montecinos dejó los Xolos de Tijuana con una polémica con Miguel Herrera. El chileno reveló que no lo estuvo pasando bien en el club y el técnico arremetió con todo, lo que hoy llevó a una fuerte respuesta de vuelta.

El Piojo cuestionó los dichos del ex Audax Italiano y disparó sin piedad. “Yo todavía lo tenía en cuenta y él fue el que empezó a moverse para salir. Entonces que se calle la boca y se ponga a trabajar. Si es buen jugador, que lo demuestre. Después el tiempo dirá quién se equivocó”, lanzó.

Joaquín Montecinos le responde a Miguel Herrera

Luego de los dichos de Miguel Herrera, Joaquín Montecinos no se quedó de brazos cruzados. En conversación con LUN, el Joaco le devolvió el golpe al DT y explicó por qué los problemas de alimentación le afectaron tanto.

“Fuimos a Venecia, donde está el nutricionista. Un amigo y ex compañero Lisandro López me consiguió cita. El doctor me encontró con muchos problemas estomacales, una intoxicación, la cual sin duda afectaba a mi rendimiento físico porque mi cuerpo procesaba mal los alimentos”, detalló.

Joaquín Montecinos decidió iniciar un tratamiento que, por ahora, va bien. “Me dio unos medicamentos para la desintoxicación y además medicamentos para ayudar a recibir de mejor manera cada alimento que consuma. Llevo dos meses ya de tratamiento y ha sido muy bueno. Cada vez me siento mejor y la idea es esa, volver a que mi cuerpo esté a su máximo rendimiento”.

Pero tras ello, el Joaco sacó la voz y le respondió a Miguel Herrera. “Miguel puede decir todo lo que quiera dentro de la cancha, que si anduve bien o mal. Esas críticas las recibo súper bien porque me ayudan a mejorar, pero que fuera de ella que diga que casi no entrenaba o que no trabajo, hasta me causan risa, porque quienes me conocen saben cómo soy y hasta a mis compañeros les sorprendió”.

“Le entregué todo a Xolos, tengo mi autocrítica y no porque no anduve el último torneo va a ser todo malo, simplemente hablé as cosas que me sucedieron y que todos nos pueden pasar”, añadió.

Finalmente, dijo que sus primeras semanas en su nuevo club le ha dejado buenos sabores. “La llegada a Querétaro ha sido muy positiva, necesitaba urgente un cambio de aire en mi carrera, el club y mis compañeros me han recibido muy bien. Partimos bien en la primera fecha, la segunda se nos suspendió y la tercera no tuvimos buen partido, con pelotas paradas que nos afectaron mucho en el resultado. Pero dentro de todo el equipo está fuerte y unido”.

Joaquín Montecinos no se guardará nada y deja en claro que quiere recuperar el tiempo perdido. El ex Audax Italiano no pierde la esperanza de ser protagonista en la Liga MX y así volver a ser opción en la Roja.