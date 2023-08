La locura que ha desatado Lionel Messi en el Inter Miami ha causado todo tipo de curiosidades. Sin embargo, una de ellas le terminó costando hasta el puesto de trabajo a una persona.

Un joven aprovechó su día laboral en las instalaciones del estadio para pedirle un autógrafo al 10, lo que terminó con su despido. El insólito hecho, más allá de golpearlo económicamente, lo dejó feliz.

Lo echaron de su trabajo por pedir un autógrafo a Lionel Messi

El pasado miércoles el Inter Miami derrotó al Orlando City por 3 a 1 donde Lionel Messi nuevamente fue figura. Pero en la previa del partido, el 10 protagonizó un particular hecho con un trabajador de aseo.

En conversación con La Nación, Cristián Salamanca reveló que perdió su trabajo por pedirle un autógrafo al 10. “Me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el micro y bajaron todos los jugadores”, comenzó explicando.

El joven colombiano, gracias a su empresa, fue por primera vez a la cancha del Inter Miami y se encontró de frente con Lionel. “El ultimo fue Messi. Bastó con gritarle ‘¡Hey, campeón del mundo!”, que se volteó a mirar”, señaló.

El astro argentino no dudó en ir a saludarlo luego de ver que vestía la polera de la Albiceleste. “Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo”.

Pero el drama vino después, cuando fue sacado y despedido por su solicitud, algo de lo que no se arrepiente. “Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”.

Lionel Messi ha desatado la locura de los hinchas en sus primeros partidos con el Inter Miami. El 10 espera meter a su equipo en la final de la Leagues Cup antes de ir con todo a la MLS.