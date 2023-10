Un verdadero acontecimiento nacional se produjo a hace unas semanas en Irán, cuando Cristiano Ronaldo, por la Champions League de Asia, visitó con el Al Nassr al Persépolis de ese país. Era la primera vez que el portugués llegaba a esas tierras y su visita fue motivo de locura.

Pero todo indica que será la primera y última vez que va para esos lados. Y es que, en una insólita medida, CR7 fue condenado por la justicia iraní a 99 latigazos por tocar a una mujer soltera. Sí, así como se lee. Y la situación no se produjo en un club nocturno (que no hay), ni nada por el estilo.

Fue en el contexto de una cita que se produjo con la pintora Fatima Hamami, quien es una gran admiradora del portugués y que le pintó unos cuadros. La artista está paralizada en un 85% de su cuerpo y Cristiano, en un gesto de agradecimiento la abrazó amistosamente, además de darle un beso en la mejilla.

Pero la situación no pasó desapercibida por un grupo de abogados locales que pusieron la denuncia en el sistema de justicia iraní, el cual le dio la razón a los recursos esgrimidos y condenó finalmente a 99 al máximo goleador de la historia del fútbol.

La situación, a priori, no debiera generarle problemas reales a CR7, considerando que la condena solo podría aplicarse en caso de volver al país y no tiene incidencia fuera sus fronteras. Sin embargo, en caso de tener que volver a jugar con el Al Nassr en Irán, seguramente no podrá estar presente.

Por ahora, en la fase de grupos de la Champions League de Asia, el Al Nassr no debe volver a ese país, aunque podría darse que, en la fase eliminatoria, en caso de clasificar, pueda aparecer otro rival de Irán en el camino, lo que seguramente abriría la especulación sobre qué pasará con Cristiano.

Por ahora, el Bicho no se ha pronunciado sobre la condena. Tampoco lo han hecho sus representantes y gente cercana, menos aún el club. Sin embargo, habrá que esperar si es que con el paso de los días se aclara los detalles de una condena, que, a los ojos del mundo, parece irrisoria.

Vale recordar que Irán, en el último tiempo, ha estado en el ojo de la prensa internacional por las revueltas feministas que se han llevado a cabo en ese país y que tuvieron un punto cúlmine cuando la policía asesinó a la joven Mahsa Amini, en medio de protestas.

¿Cómo va el Al Nassr en la Champions League de Asia?

Transcurridas dos fechas, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo marcha primero en el Grupo E de la competencia. Suma seis puntos y es seguido en la tabla precisamente por el Persépolis y el Al Duhail de Qatar. Todo indica que se clasificarán de ronda.

¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo en el Al Nassr?

En 36 partidos jugados desde que llegó al Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha anotado 31 goles con esa camiseta. Además, ha dado ocho asistencias, demostrando su vigencia pese a tener casi 39 años. El Bicho apuesta por cerrar su carrera con un campeonato continental con el club saudí.