Una carrera histórica es la que ha tenido José Sand en el fútbol argentino. Uno de los grandes ídolos de la historia de Lanús comenzó su andar en el fútbol profesional en 1999 y 24 años después sigue ampliando su leyenda, mostrando una vigencia pocas veces vistas a su edad.

Pero se pensaba que el ciclo de Sand en el fútbol profesional terminaría al término de la Liga Argentina, ya que su contrato finalizaba a mediados de este año. Sin embargo, Sand y el club confirmaron que este seguirá chuteando hasta diciembre de este año, con lo podrá jugar al fútbol con 43 años.

“Con 43 años recién cumplidos, José Sand es una muestra irrevocable de vigencia, siendo el máximo goleador histórico de la institución y ostentando diversos récords dentro del fútbol argentino y sudamericano”, destacó el cuadro granate en el anuncio de su renovación.

“Yo me iba a retirar ahora, pero son tres o cuatro meses más. Son 14 partidos y me siento bien. Los partidos en que entré 30 o 40 minutos o me tocó jugar lo hice bien, no desentoné. Obviamente que si me doy cuenta que estoy desentonando o le estoy haciendo mal al club, daré un paso al costado y trataré de ayudar de otra manera”, destacó hace unos días el jugador.

Vale recordar que Sand, pese a no ser titular, anotó 3 goles en esta temporada. Además, venía de hacer 10 en 2022, demostrando que su poder de fuego no está ni mucho menos acabado. En total, ha anotado 173 goles con la camiseta granate, en los dos ciclos en los que ha estado.

¿Cuántos goles ha anotado José Sand en su carrera?

A nivel de clubes lleva 317 goles anotados en su carrera. Esto, con sus pasos por Colón, Independiente Rivadavia, Vitória, Defensores de Belgrano, River Plate, Banfield, Al Ain, Deportivo La Coruña, Tijuana, Racing Club, Tigre, Argentinos Juniors, Boca Unidos, Aldosivi, Deportivo Cali y Lanús.

¿Jugó José Sand por la selección argentina?

José Sand solo jugó dos partidos por la Selección Argentina. Curiosamente, uno de ellos es el histórico 1-0 de Chile contra la albiceleste en Santiago, para las Eliminatorias 2010. Sand ingresó en el segundo tiempo y no pudo hacer para remontar las cosas. Además, jugó 45′ en un amistoso contra Panamá.