Uno de los futbolistas en Universidad de Chile que está en vitrina durante el actual mercado de pases es el defensor Fabián Hormazábal, quien genera un importante interés de competencias como la Liga MX, el Brasileirao y el Fútbol Argentino.

En este último destino, tanto Newell’s Old Boys como Lanús lo buscaban como refuerzo como lateral derecho. Incluso, el propio jugador expresó que “estas ofertas me hacen mucha ilusión, me gustaría ir a una liga muy competitiva. Hay que seguir trabajando para ver si se pueden concretar”.

Sin embargo, durante la presente jornada se dio a conocer una noticia que, por ahora, hace respirar a la U y a su técnico Gustavo Álvarez, ya que uno de los principales interesados en Argentina por firmar a Hormazábal declinó su incorporación.

En Argentina se cae opción por Hormazábal

Hace instantes, Lanús dio a conocer el fichaje de su nuevo lateral derecho, en el futbolista uruguayo Armando Méndez, quien la pasada campaña jugó para Newell’s, otro de los interesados en el “Rayo de Doñihue” y que llega por todo el presente año.

“Armando Méndez firmó contrato con el Club Atlético Lanús, a préstamo hasta diciembre de 2025, con opción de compra”, informó el cuadro granate, mientras que el periodista César Luis Merlo detalló que el valor de su pase es de US$1 millón de dólares.

Por el momento, y tras el rechazo inicial a la oferta de Newell’s, Hormazábal seguirá en la U, aunque ya advirtió el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, “hay seguimientos de un equipo de Brasil y de México“. Hasta ahora, respiran tranquilos.

Los números del “Rayo” en la U

Desde su arribo hasta ahora, Fabián Hormazábal ha logrado disputar un total de 35 encuentros oficiales con Universidad de Chile. En ellos marcó dos goles, aportó con cuatro asistencias y alcanza los 3.032 minutos dentro del campo de juego.