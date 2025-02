Fabián Hormazábal fue una de las buenas figuras de Universidad de Chile el año pasado. A tal punto que le valió ser convocado a la selección chilena, donde terminó el año como titular como lateral derecho.

Eso despertó interés por el jugador en el extranjero, específicamente en el fútbol argentino. Una situación que respondió en conferencia de prensa a días de jugar ante Panamá.

“Me lo tomo muy bien, con mesura y los pies sobre la tierra. Hice un buen 2024 y espero seguir por esa senda este año”, comenzó señalando.

Luego dijo que “sobre las oferta, yo estoy metido en los partidos de Copa Chile, el inicio de campeonato y este amistoso. Lo demás se lo dejo al representante. A mí me hace mucha ilusión jugar la Copa Libertadores con la U”.

Fabián Hormazábal terminó como lateral derecho titular

Hormazábal alaba a la liga argentina

Para Fabián Hormazábal, la opción de poder ir a Argentina es algo latente y alaba lo que se juega en ese país.

“Es una liga muy importante, muy vista a nivel Sudamericano. Me hace ilusión, me gustaría ir a una liga muy competitiva, pero hay que seguir trabajando y seguir por el mismo camino para ver si se pueden concretar más adelante”, manifestó.

También habló del regreso de su compañero Marcelo Díaz a la selección. “Más allá del respeto y admiración, me toca ahora tenerlo de compañero, que sea mi capitán”, dijo.

“Como futbolista qué les puedo decir, ustedes saben más. Es tremenda persona, desde el día uno que llegué a la U me ayudó, me apoyó y no sólo a mí, sino que al que llegaba o le costaba un poco más. Es tremendo”, finalizó.

