Horacio Pagani, uno de los comentaristas deportivos de más experiencia en Argentina, se metió en una gratuita polémica al criticar públicamente a Morena Beltrán en su rol como comentarista de fútbol en ESPN.

Todo comenzó en el programa Bendita TV, donde el experimentado periodista protagonizó un embarazoso comento con su colega Estefi Berardi, quien aplaudió ver a Beltrán comentando partidos del fútbol trasandino.

“Estaría bueno ver más relatoras mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón”, declaró Berardi. Esto desató el enojo de Pagani, quien lanzó que “que sea todo el público mujeres, así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres”.

Horacio Pagani se desubica en Argentina por comentarios machistas contra Morena Beltrán

Acá comenzó el intercambio, con Berardi respondiendo que “no, todos no. Estoy diciendo que estaría bueno ver más mujeres en esos roles que hay mucho masculino”.

“Masculino, porque el fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”, declaró Pagani de vuelta.

Morena Beltrán hizo historia al comentar fútbol argentino después de 10 años sin que lo hiciera una mujer en TV. | Foto: morenabeltran10

“Hay muchas mujeres a las que les gusta el deporte”, respondió su colega. “Claro, pero tienen que entenderlo, no gustarle”, concluyó Pagani.

Cabe recordar que el pasado fin de semana Morena Beltran debutó comentando partidos de la liga argentina para la cadena de ESPN. La periodista acompañó a Federico Bulos, quien estuvo a cargo de los relatos para el Argentinos Juniors vs Sarmiento.

