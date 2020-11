Horacio Pagani se quiebra y explota en llanto por Diego Maradona: "Murió el fútbol"

El mundo del fútbol llora la muerte de Diego Maradona. El máximo ídolo del fútbol argentino falleció durante el mediodía de este miércoles luego de sufrir un paro cardiaco a solo días de haber sido operado por un coágulo en el cerebro.

La situación pilló por sorpresa no solo a los hinchas sino también a la prensa, que no estaba preparada para la muerte de uno de los mejores futbolistas que se haya visto. Y así lo dejaron claro al otro lado de la cordillera, donde los programas deportivos se llenaron de lágrimas.

Uno de los que más conmovió fue Horacio Pagani, quien salió en cámara a solo minutos de confirmarse el deceso. Algo que lo dejó muy mal y lo hizo romper en llanto hablando del 10.

Diego Maradona y Horacio Pagani tenían una amistad desde que el 10 tenía 16 años. Foto: Archivo Clarín

"Acaba de morir el fútbol argentino. Se murió el fútbol. Siento un dolor incomparable. Estuvo jugando a que no se moría nunca, estuvo 20 años en el borde, pero parecía que era inmortal. Cuando fue lo de Punta del Este, todo el mundo creía que un ser humano no podía sobrevivir a eso", lanzó en TyC Sports.

"Hasta yo creí que se fuera una vez, estuvo dando vueltas 20 años y salió adelante de la misma forma que lo hacía con la pelota. Uno pensaba que salía siempre, pero es exactamente como si se muriera el fútbol. Murió el fútbol", se lamentó.

Para Pagani, no existe nadie igual al Diego. "Vi a todos en la cancha, a Di Stefano, a Pelé, a Cruyff, a Platini, a Messi ahora. A todos. Y nunca vi a un jugador como Maradona. Nunca vi a uno así". Pero no solo eso, ya que el periodista también se sinceró sobre los episodios más graves del 10, señalando que "era un emblema de Argentina, era un pedazo de Argentina. Toda su vida alocada después que salió de Napoli, con la droga que nosotros sabíamos y ocultamos durante años. Yo sufría que no reconociera a hijos que eran de él".

Toda una vida juntos

Horacio Pagani ha sido uno de los hombres más cercanos a Maradona. De hecho, ambos se conocieron cuando el barrilete era solo un joven que se ilusionaba con ser profesional y lo aconsejó en sus peores momentos.

Horacio Pagani, quebrado: "SE ACABA DE MORIR EL FÚTBOL ARGENTINO". pic.twitter.com/oYt9iDKOyU — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2020

"A Maradona lo conocí cuando tenía 16 años. La vida personal la deberíamos obviar. Siendo la persona más conocida del mundo 16 años, en todos lados Argentina era Maradona. Nadie puede ser la persona más importante del mundo y entender cómo actuar en la vida", sentenció.