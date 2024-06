La apertura de la Copa América 2024 estuvo marcada por momentos muy particulares como la fallida presentación de Feid, la presencia de dos pastores evangélicos y la alineación de Morena Beltrán entre los árbitros que pitaron el duelo inaugural entre Argentina y Canadá.

La imagen de la periodista argentina de ESPN llamó profundamente la atención entre los internautas, quienes no entendían qué hacía entre los jueces del encuentro. Varias horas después de la inauguración, la misma Morena Beltrán explicó qué la llevó a encontrarse en esa situación.

“La verdad es que fue un secreto que guardé bastante bien, literal hasta 15 minutos antes. Le tiré un mensajito a mis mejores amigas. No lo sabía nadie; lo sabía mi familia, nada más. Uno no lo quería ‘quemar’ y uno nunca sabe qué puede llegar a pasar”, dijo en su casa televisiva.

“De repente mando un ‘pongan el partido, que por ahí aparezco en el sorteo’ y me pasó eso. Nadie entendía nada”, dijo. Finalmente, todo se trató de una publicidad. “El coin toss es una práctica que por primera vez se está haciendo en Copa América porque es la primera vez que Coca Cola la auspicia”, dijo.

Morena Beltrán estuvo entre los virales de la Copa América 2024

“Es primera vez que lo hace una mujer. Primero como mujer, amante del fútbol y como periodista, es un momento increíble, impensado… No sé si son cosas que uno sueña hacer”, celebró Morena Beltrán. Además, la periodista y panelista en ESPN se tomó con humor los memes de redes sociales.

“Hay cosas que elijo tomar más que otras. No sé si es que se puede ser selectivo, pero realmente si hay gente para insultar, para buscar una connotación negativa, es porque no me conocen para nada. Yo me cago de risa. Me reí mucho, me parecieron divertidos los memes”, dijo a Olé.

