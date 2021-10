Un Superclásico entre River Plate y Boca Juniors suele dejar cosas llamativas fuera del terreno de juego, algo que también ocurrió tras el triunfo 2-1 de los millonarios este domingo, con la presencia de Paulo Díaz en el equipo vencedor, cuando los ánimos se caldearon al máximo en un debate televisivo.

Fue en el programa posterior al compromiso en el que lo analizaron en TyC Sports en el que se dejó una fea imagen del siempre polémico periodista Horacio Pagani, quien en medio de la discusión explotó con un compañero del panel y lo tapizó a garabatos excesivamente subidos de tono.

En el programa debatían sobre el evidente sobrepaso que hubo en el estadio Monumental en su aforo pues el permitido era de 50 por ciento pero de solo ver las imágenes quedaba claro que más de las pocos más de 36 mil personas que tenían permitido el ingreso. Fue allí que las cosas se salieron del control en el estudio.

El periodista Juan Pablo Marrón le bajaba un poco la gravedad del asunto pues las cifras de contagios por Covid-19 están descendiendo y allí fue que Pagani explotó. "¿Qué me dijiste, la rep... madre? Sos un sinvergüenza, porque no te grabé, hijo de p...", dijo el bastante enardecido analista.

Pagani se molestó porque escuchó que su compañero dijo que no había variante Delta en el país transandino pero no fue algo que mencionó. El resto del panel tuvo que intervenir para calmarlo un poco y de urgencia enviaron el programa a cortes comerciales buscando que no se les fuera de las manos.