Hernán Galíndez ha estado en el centro de la polémica luego de intercambiar camiseta con Lionel Messi. En la derrota de Ecuador ante Argentina, el arquero recibió un golazo del 10 y luego fue cuestionado por pedirle la polera al trasandino.

Esto derivó en una serie de acusaciones, con algunos incluso señalando que se había dejado hacer el tanto en la primera fecha de eliminatorias. Es por ello que luego de vencer a Uruguay, el ex Universidad de Chile sacó la voz para defenderse de las críticas.

La defensa de Hernán Galíndez por su intercambio de camisetas con Lionel Messi

Hernán Galíndez decidió romper su silencio y hablar del intercambio de camiseta con Lionel Messi. Ante la ola de críticas, el arquero aclaró la situación y respondió a quienes han llegado a cuestionar su compromiso con Ecuador.

“Hubo periodistas que llegaron a decir que no quería al Ecuador por cambiarle la camiseta a Messi que nunca lo había hecho”, lanzó. “Yo sabía que iba a recibir críticas pero no me importó ya que vi la alegría de mi hijo de seis años. Que me critiquen por como atajo, pero no por mi nacionalidad”, añadió.

Hernán Galíndez insistió en su inocencia y recalcó que “me puso mal que algunos digan que no quiero a este a país, que me dejé hacer gol… Vivo en Ecuador hace 12 años y creo que he demostrado bastante respeto y cariño por este país”.

En esa misma línea, el arquero dijo que hay tintes hasta de racismo y hasta se acordó de la U. “Siempre van por el lado de que no nací acá y contra eso no puedo luchar. Resigné muchísimo dinero el año pasado para regresar a Ecuador y poder estar en el Mundial”.

“Que me critiquen porque pude haber hecho algo más en algún gol está bien y no pasa nada, pero cuando se meten con mi nacionalidad no me gusta. Luché mucho para ser ecuatoriano, no me voy a olvidar nunca del día que lo conseguí”, cerró.

¿Cuándo juega Ecuador la próxima fecha de eliminatorias?

Ecuador logró borrar su -3 en la tabla de posiciones de eliminatorias y ahora se enfoca en pelear la clasificación. En la próxima fecha de octubre chocarán con Bolivia y Colombia.

¿Cuáles son los números de Hernán Galíndez con Ecuador?

Hernán Galíndez ha disputado un total de 18 partidos por Ecuador. En ellos ha recibido 20 goles.