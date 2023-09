El ex azul Galíndez fue espectador de lujo del golazo de Messi y se lleva su camiseta como premio

La Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya son una realidad. Este jueves comenzó la acción de verdad en es esta parte del planeta, con una victoria agónica de la Selección Argentina sobre Ecuador en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

¿El responsable del triunfo albiceleste? Pues Lionel Messi, quien nos regaló un verdadero golazo de tiro libre en los minutos finales para darle a su combinado los primeros tres puntos rumbo a la próxima cita planetaria.

Uno de los espectadores de lujo que tuvo este tanto del delantero de Inter Miami fue el portero Hernán Galíndez. El ex Universidad de Chile nada pudo hacer ante el disparo de Messi. Apenas atinó a hacer vista, sin siquiera lanzarse para evitar el gol en contra.

Ya terminado el partido, el portero se quedó tal vez con principal premio de la brega: la camiseta del propio Lionel, la que intercambió con la suya rumbo a camarines.

Cabe recordar que Galíndez es argentino nacionalizado ecuatoriano. Es más, nació en Rosario e hizo inferiores en Central, el clásico rival de Newell’s Old Boys, club donde Messi dio sus primeros pasos en el fútbol.

Según el propio portero, el primer gol que recibió en el puesto se lo hizo el propio Lionel, cuando tenía apenas cinco años en la ciudad rosarina.

“El primer gol que me hicieron en mi vida me lo hizo Messi. Fuimos vecinos en Rosario y tenemos la misma edad, por lo que nos enfrentamos muchas veces. Era un torneo de fútbol 7. Yo jugaba en Estrella Júniors y me tocó ponerme de arquero en la final. Tengo un DVD que corrobora que enfrenté al monstruo. Al campeón le daban 10 bicicletas y, por suerte, les pudimos ganar”, señaló hace algunos meses el portero en charla con ESPN.

Un relato que terminó con Galíndez recibiendo en la jornada de ayer no sólo un golazo de Lionel Messi, sino que también su camiseta en este estreno eliminatorio.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

La selección de Argentina volverá a ver acción por las Eliminatorias el martes 12 de septiembre, cuando desde las 17:00 (hora de Chile) enfrente a Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador?

El combinado ecuatoriano enfrentará por al fecha 2 de las Eliminatorias a Uruguay, programado para el martes 12 de septiembre (18:00 hora de Chile) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.