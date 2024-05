La salida de Kylian Mbappé del PSG era una noticia que conocía todo el mundo, pero faltaba el anuncio del jugador. Y llegó. Este 10 de mayo, el crack francés confirmó que no renovará su contrato con el cuadro parisino y que tomará un nuevo rumbo en la siguiente temporada.

El 7 del PSG publicó un emotivo video en redes sociales. “Quería anunciarles que es mi último año en el París Saint-Germain. No extenderé mi contrato y la aventura terminará en unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes este domingo”, confirmó.

El partido frente al Toulouse de Gabriel Suazo (12 de mayo) será el último que PSG juegue de local en la temporada. Luego, Mbappé tendrá dos fechas (contra Niza y Metz), además de la final de la Copa de Francia, para decirle adiós al club. Paralelamente, la prensa internacional asegura que Kiki será anunciado en el Real Madrid después de la final de la Champions League.

“Fueron muchos años en que tuve el honor de ser parte del club más grande de Francia y uno de los mejores del mundo. El PSG me permitió tener la primera experiencia en un club con mucha presión, crecer como jugador acompañado de algunos de los mejores de la historia, conocer mucha gente y crecer como hombre también, con toda la gloria y errores que he cometido”, dijo Mbappé.

“Termina la aventura”, comunicó Mbappé | Getty Images

Mbappé se despide del PSG y prepara su arribo al Real Madrid

“Jamás pensé que sería tan difícil anunciar que dejaré mi país y la Ligue 1, un torneo que siempre he conocido. Pero necesitaba esto: un nuevo desafío después de siete años”, agregó Mbappé, quien no se refirió al Real Madrid, su próximo destino en el fútbol europeo.

“PSG es un club que no deja a nadie indiferente. Puedes amar u odiar al club, y yo tomé la decisión de amarlo por siete años, con altos y bajos. No me arrepiento de haber firmado con este prestigioso club. Lo tendré en mi memoria toda mi vida. Les diré a todos, toda mi vida, que tuve la oportunidad de jugar aquí”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.