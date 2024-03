Luis Enrique no pierde la fe y cree que Mbappé puede seguir en el PSG: "Tengo la esperanza de que cambie de opinión"

La teleserie que tiene a Kylian Mbappé como principal protagonista no sabe de feriados. El francés sigue sin ponerle punto final a la camiseta de su próxima temporada y todo sigue en los tres suspensivos…

En esta ocasión fue Luis Enrique, quien ha frecuentado el rol de antagonista en este culebrón, el que tuvo palabras de esperanza sobre el futuro del ídolo del fútbol francés.

Pese al desamor y a las turbulentas relaciones entre Mbappé y Luis Enrique, finalmente parece que el amor prima. El DT español del PSG no ha decidido alzar el pañuelo blanco y decirle adiós a su delantero estrella.

¿Será el amor por el talento inigualable de Kylian el que lo tiene enceguecido? Lo cierto es que el técnico español dejó a todos de espaldas con sus últimas palabras entregadas en Amazon Prime.

La esperanza es lo último que se pierde

Luis Enrique no habló nada sobre el futuro de Mbappé en la conferencia de prensa que ofreció a todos los medios franceses en la previa del duelo del PSG ante el Olympique de Marsella de este domingo.

Pero, cuando fue consultado en entrevista con Amazon Prime, ¡oh, qué casualidad!, se le ocurrió dar su versión del futuro del crack galo. “Sigo con la esperanza de que Kylian cambie de opinión. Todavía no ha dicho nada. Imagina que ganamos los cuatro títulos esta temporada y Kylian decide cambiar en el último momento. Que su sitio está en París. ¿Por qué no? Veremos”, comentó el DT del PSG.

Anteriormente, había señalado que Mbappé no tiene seguro el puesto y que no siempre estará, para disgusto de algunos hinchas. “Debo de mirar claramente al partido, ver el futuro y siempre en lo que yo considero mejor para el equipo, para el club, como es lógico habrá gente que esté y que no esté de acuerdo”, enfatizó.

El PSG tendrá un importante duelo este domingo ante el Olympique de Marsella (15.45 horas del Chile Continental). Será una nueva ocasión para que los hinchas del equipo del sur de Francia lo pifeen.