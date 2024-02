Es la noticia de la semana en el fútbol europeo, luego que The Athletic y el periodista Fabrizio Romano confirmaran que el astro francés Kylian Mbappé se irá del PSG en junio próximo, para quedar como agente libre, en una acción que podría llevarlo al Real Madrid.

Una noticia que causó impacto en los fanáticos galos, que perderán a su actual máxima figura, pero que, por ahora, no le genera mayor ruido a su técnico, el español Luis Enrique, quien al preguntarle por esta noticia, prefirió patearla al córner, no sin antes dejar una reflexión.

“Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, les daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son las que tienen que hablar”, aseguró el estratega del PSG.

En esa línea, al cuestionarle a Luis Enrique si la decisión de Mbappé causó revuelo dentro del camarín, respondió que “el ambiente del equipo es el normal previo a un partido de Ligue 1. Trabajo cada día en el presente y el futuro de este club. Entrenando vemos quién está con más o menos intensidad”.

¿Por qué Mbappé dejará PSG al término de la temporada?

Según las informaciones desde Europa, Kiki le informó al propietario del club, el qatarí Nasser Al Khelaifi que no renovará su contrato con el cuadro parisino por un año más, y rechaza el bono de fidelidad por US$120 millones de dólares, para buscar nuevos horizontes.

Si bien se menciona a varios equipos de la Premier League como muy interesados en contar con sus servicios, como Liverpool o Arsenal; todo parece indicar que al irse de PSG, Mbappé cumplirá su sueño de niño y firmará con Real Madrid.

¿Cuáles fueron sus números en París?

Desde su arribo a mediados del 2017, Kylian Mbappé ha jugado un total de 290 partidos en el PSG, donde ha anotado 243 goles y entregado 105 asistencias. Con apenas 25 primaveras en el cuerpo ya es el máximo goleador del club en sus 53 años de historia.

En su palmarés destacan cinco títulos de Ligue 1, dos Copa de la Liga, tres Copa de Francia y cuatro Supercopa de Francia. Pese a estos increíbles números, todavía pesa el hecho de cero trofeos continentales en París.

