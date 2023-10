Gabriel Suazo tuvo un positivo regreso al Toulouse después de la fecha FIFA con la Roja en las Eliminatorias 2026. El lateral izquierdo chileno inició la jugada del empate de su equipo, aunque sólo la revisión en el VAR validó la conquista ante el Stade Reims.

Los visitantes se pusieron en ventaja mediante el marroquí Amir Richardson, quien anotó para el equipo dirigido por Will Still en los 48′. Pero la escuadra local no se rindió. Y consiguió el empate en una jugada que tuvo participación protagónica de Suazinho.

El “17” sacó un centro bombeado desde el sector izquierdo del campo de juego del estadio de Toulouse. El defensor caboverdiano Logan Costa peinó el balón y dejó fuera de foco tanto al zaguero que había cerca como al arquero Yehvann Diouf.

La pelota le cayó al ariete neerlandés Thijs Dallinga, quien anotó su segundo tanto en la presente edición de la Ligue 1. Pero hubo discusión para validar la conquista, pues hubo que chequear la posición del ex atacante del Excelsion y el Groningen de Países Bajos.

Gabriel Suazo y el Toulouse celebran el empate después de la intervención del VAR

Gabriel Suazo y el Toulouse debieron esperar algunos instantes mientras el VAR terminaba la revisión. El juez del encuentro, Jeremy Stinat, les pidió calma a los futbolistas que se mostraron inquietos en la espera. Y validó la conquista que le permitió al cuadro blanquivioleta llegar al 1-1.

Como el ex carrilero de Colo Colo participó de los 180 minutos de la Roja en las Eliminatorias 2026, el DT español Carles Martínez lo sustituyó. El público reconoció el aporte de Suazidane con una ovación que el zurdo respondió con aplausos con las manos en alto.

Mousa Diarra ingresó en lugar del chileno, quien dio una nueva muestra de la importancia que construyó en el Toulouse desde su aterrizaje en la máxima categoría de Francia. Ahora el equipo de Gabi Suazo debe avocar sus esfuerzos a un nuevo duelo por la Europa League.

En la tercera ronda del Grupo E, Toulouse visitará Anfield Road para enfrentarse al Liverpool. Los reds mandan en la tabla de posiciones al cabo de dos partidos con puntaje ideal, mientras que el equipo de Suazinho computa cuatro unidades. Union Saint Gilloise de Bélgica y LASK Linz de Austria cierran la tabla con uno y cero puntos, respectivamente.

¿Cuántos partidos ha jugado Gabriel Suazo en la temporada 2023-2024?

Gabriel Suazo ha jugado 10 partidos en la actual temporada 2023-2024. Ocho fueron por la Ligue 1 y dos por la Europa League.

¿En qué lugar quedó el Toulouse de la Ligue 1?

Así quedó el Toulouse en la tabla al cabo de nueve partidos jugados en la Ligue 1.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!